Рассказываем, когда сажать томаты на рассаду в 2025 году для теплицы или высадки под парник и как это правильно делать.

Чтобы не прогадать со временем, когда нужно высевать помидоры на рассаду, следует ориентироваться на климат своего региона и сорт томатов. Как рассчитать, когда сажать томаты на рассаду для парника и теплицы - рассказываем ниже.

Когда сеять томаты на рассаду для теплицы и парника

Как правильно высчитать, когда сажать томаты на рассаду для теплицы или парничка? Это на самом деле несложно и не требует знаний высшей математики.

Как уже говорили, нужно ориентироваться на климат своего региона: рассаду в открытый грунт пересаживают, когда уходят возвратные заморозки и устанавливается теплая погода. В южных регионах Украины это делают раньше (примерно в начале мая), в центральных и северных - позже (вторая половина мая - начало июня).

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Также есть такая народная примета: зацвела сирень - смело высаживайте рассаду томатов, огурцов, баклажанов.

В теплицы и парники рассаду нужно высадить на 1-2 недели раньше, чем в открытый грунт.

Таким образом, можно определить примерную дату в календаре, когда можно высаживать рассаду в грунт. Значит, от этой даты нужно отсчитать назад 50-60 дней - это время, спустя которое рассаду можно высаживать в теплицу или парник. И плюс еще раз отсчитать назад 5-7 дней - это время, за которое семена будут всходить.

Примерный расчет может выглядеть так:

допустим, дата высадки рассады на огород - это 15 мая, значит в теплицу или под парник ее можно высадить 1-8 мая;

отсчитываем от этой даты 60 дней назад - это будет примерно 1-8 марта;

затем отсчитываем еще неделю - получаем 21 февраля-1 марта, это и будет примерная дата посева томатов на рассаду в теплицу.

Кроме этого, нужно помнить, что поздние сорта помидоров высевают раньше - примерно на 3-6 недель, чем среднеспелые или ранние. Более точные сроки посева конкретного сорта можно посмотреть на упаковке с семенами.

Как сеять томаты на рассаду

Посев томатов - дело тоже несложное. Во-первых, нужно обеззаразить семена, если этого не сделал производитель. Во-вторых, прорастить их - завернуть во влажную тряпочку или бумагу и положить на батарею, поддерживая влажность. Ранее мы рассказывали, в чем замочить семена, чтобы быстрее проросли - лайфхак от опытных огородников.

Как только они проклюнутся, сажайте:

сейте только те семена, которые пустили ростки;

высевайте в питательный грунт, в отдельные стаканчики или общую емкость;

в стаканчиках сеять нужно на глубину 1 см, можно по 2 семечка, в общей емкости - в бороздках, на расстоянии 2 см (расстояние между бороздками - 4 см).

Сверху посевы нужно присыпать тонким слоем почвы и опрыскать из пульверизатора, чтобы увлажнить. Затем затянуть емкости пленкой и поставить в теплое место. Когда семена взойдут, пленку следует снять.

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