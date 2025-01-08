В чем замочить семена, чтобы быстрее проросли / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Многие огородники не спешат покупать дорогостоящие препараты для сада-огорода - копеечные средства из домашней аптечки иногда оказываются не менее эффективными. К примеру, с их помощью можно ускорить и повысить всхожесть. Рассказываем, в чем замочить семена помидор перед посадкой, а также других огородных культур, и как это правильно сделать.

Как замочить семена в перекиси водорода

Обычная 3%-я перекись водорода сможет выручить, если нужно обеззаразить семена и повысить их всхожесть. В первом случае из обработанных перекисью семян вырастают растения с более крепким иммунитетом и стрессоустойчивы к различным погодным условиям. Кроме этого, перекись размягчает семенную оболочку - семена быстрее прорастают и дают лучшую всхожесть. К примеру, после такой обработки помидоры дают 90% всхожести, кукуруза - 95%.

Что можно замачивать в перекиси и ее водном растворе:

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  • помидоры;
  • огурцы;
  • перец;
  • кабачки;
  • капусту;
  • кукурузу;
  • тыкву;
  • баклажаны и другие.

Особенно хорошо, отмечают огородники использовать раствор для туговсхожих семян - например, перца, моркови, укропа, петрушки.

Важно: дражированные семена, инкрустированные и семена томатов-гибридов известной селекции замачивать не нужно - они уже готовы к посеву.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирвать семена на рассаду, чтобы не купить подделку.

Как замочить семена перца в перекиси водорода (и других культур), чтобы протравить их:

  • залить семена 3%-м раствором перекиси;
  • оставить на 15-20 минут;
  • промыть чистой водой и подсушить.

Промывать следует обязательно, чтобы смыть всю перекись. Также, перед тем, как замочить семена перца или другие, их нужно пересмотреть и отобрать наиболее здоровые и качественные.

Как замочить семена помидор, огурцов, капусты, кабачков:

  • развести 1 ст. л. 3%-й перекиси в 0,5 л воды;
  • залить семена и оставить на 12 часов.

По возможности этот раствор советуют менять каждые 4 часа.

Как правильно замочить семена перца, моркови, баклажана и других туговсхожих культур: используют такой же раствор, но семена замачивают на сутки и по возможности меняют раствор каждые 4 часа.

Как замочить семена укропа в перекиси водорода (петрушки, сельдерея, пастернака, фенхеля): они также считаются туговсхожими, но для них используют неразведенную перекись - ею заливают семена и оставляют на 30 минут, а затем их промывают и высушивают.

Важно: нельзя замачивать семена в металлической посуде, так как металл вступит в реакцию с перекисью и окислится.

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