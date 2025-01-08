Рассказываем, в чем замочить семена, чтобы быстрее проросли - простой лайфхак от опытных огородников.

Многие огородники не спешат покупать дорогостоящие препараты для сада-огорода - копеечные средства из домашней аптечки иногда оказываются не менее эффективными. К примеру, с их помощью можно ускорить и повысить всхожесть. Рассказываем, в чем замочить семена помидор перед посадкой, а также других огородных культур, и как это правильно сделать.

Как замочить семена в перекиси водорода

Обычная 3%-я перекись водорода сможет выручить, если нужно обеззаразить семена и повысить их всхожесть. В первом случае из обработанных перекисью семян вырастают растения с более крепким иммунитетом и стрессоустойчивы к различным погодным условиям. Кроме этого, перекись размягчает семенную оболочку - семена быстрее прорастают и дают лучшую всхожесть. К примеру, после такой обработки помидоры дают 90% всхожести, кукуруза - 95%.

Что можно замачивать в перекиси и ее водном растворе:

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помидоры;

огурцы;

перец;

кабачки;

капусту;

кукурузу;

тыкву;

баклажаны и другие.

Особенно хорошо, отмечают огородники использовать раствор для туговсхожих семян - например, перца, моркови, укропа, петрушки.

Важно: дражированные семена, инкрустированные и семена томатов-гибридов известной селекции замачивать не нужно - они уже готовы к посеву.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбирвать семена на рассаду, чтобы не купить подделку.

Как замочить семена перца в перекиси водорода (и других культур), чтобы протравить их:

залить семена 3%-м раствором перекиси;

оставить на 15-20 минут;

промыть чистой водой и подсушить.

Промывать следует обязательно, чтобы смыть всю перекись. Также, перед тем, как замочить семена перца или другие, их нужно пересмотреть и отобрать наиболее здоровые и качественные.

Как замочить семена помидор, огурцов, капусты, кабачков:

развести 1 ст. л. 3%-й перекиси в 0,5 л воды;

залить семена и оставить на 12 часов.

По возможности этот раствор советуют менять каждые 4 часа.

Как правильно замочить семена перца, моркови, баклажана и других туговсхожих культур: используют такой же раствор, но семена замачивают на сутки и по возможности меняют раствор каждые 4 часа.

Как замочить семена укропа в перекиси водорода (петрушки, сельдерея, пастернака, фенхеля): они также считаются туговсхожими, но для них используют неразведенную перекись - ею заливают семена и оставляют на 30 минут, а затем их промывают и высушивают.

Важно: нельзя замачивать семена в металлической посуде, так как металл вступит в реакцию с перекисью и окислится.

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