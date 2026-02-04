Никогда не следует сажать во дворе: садоводы назвали 6 инвазивных деревьев

Эти деревья выглядят красиво, но могут нанести огромный вред саду и не только.

Инвазивные деревья могут нанести вред растениям поблизости, поэтому лучше не сажать их по возможности у себя на участке.

Арборист и садовод назвали 7 деревьев, которых лучше вообще избегать, пишет Marthastewart.

1. Китайская бирючина

Бирючина продается как ландшафтное растение, однако лучше избегать этого инвазивного дерева.

"Бирючина выходит за пределы ландшафта и проникает в естественные леса и другие районы", - сказал арборист Крис Роддик.

Он отметил, что даже при тщательном уходе бирючина может быстро нарушить природную среду, поскольку птицы и ветер переносят ее семена, позволяя дереву быстро захватывать леса и нарушать местные экосистемы.

2. Небесное дерево

Садовод Мэтт Маттус призвал избегать этого дерева. Он отметил, что это очень инвазивное растение и его можно увидеть почти везде.

"Одно дерево может распространить до 300 тыс. семян. Оно может распространяться через корни и побеги, а также прорастать из оставленных в земле кусочков корней", - рассказал Маттус и отметил, что избавиться от этого дерева, если дать ему укоренится, крайне сложно.

3. Груша Брэдфорда

И Роддик, и Маттус указывают, что это инвазивное дерево, которого следует избегать, хотя ее внешний вид может вам и понравится. "Она красива, потому что принадлежит к семейству розовых и весной цветет белыми цветами", - сказал Роддик.

Однако она вытесняет все деревья и экосистему по близости, отметил Роддик. По словам Маттуса, это дерево относительно недавно появилось в списке инвазивных видов.

4. Норвежский клен

Это одно из самых популярных городских деревьев, но оно является "сорным деревом", способным нанести огромный ущерб городским районам.

"Оно распространяется в основном семенами, самосеясь на пустырях, в городских парках и вдоль автомагистралей", - сказал Маттус.

По мере его распространения травы и другие растения будут испытывать трудности с выживанием из-за усиленного затенения и неглубокой корневой системы дерева.

5. Русская олива

Это дерево широко распространено как декоративное. Однако, по словам Маттуса, семена дерева распространяются плодами, которые могут попадать в водоемы. Фрагменты корней также могут способствовать распространению этого инвазивного вида.

Он добавил, что это дерево в основном много где запрещено, но некоторые питомники все еще его продают.

6. Черная акация

В своей естественной среде обитания черная акация может быть очень полезна, обеспечивая ароматные цветы и качественную древесину для столбов забора или доски. Это также азотфиксирующее растение, которое может улучшить плодородие окружающей почвы.

Однако оно может распространяться несколькими способами. "Его колючие стебли и быстрый рост могут быстро сделать его неуправляемым", - поделился Маттус.

Он добавил, что такой быстрый рост может стать проблемой для вашего участка.

