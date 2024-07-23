Даже теплолюбивые культуры могут пострадать от слишком высокой температуры.

Помидоры считаются не самыми "проблемными" растениями - их выращивают даже начинающие дачники, высаживая на хорошо освещенных участках. Однако жара в 30-40 градусов может погубить культуру - узнайте, как спасти помидоры от жары в теплице или открытом грунте.

Как защитить помидоры от жары - советы

Опытные садоводы говорят, что при сильной жаре помидоры могут начать сбрасывать завязи или скручивать листья, а это напрямую повлияет на качество и количество урожая.

Поэтому эксперты рассказывают, как спасти помидоры от жары в открытом грунте или теплице - они рекомендуют опрыскивать культуру настоем из зубного порошка или обычного мела. Магия его в том, что он чудесно отражает ультрафиолетовые лучи, благодаря своей белизне. Кроме того, меловый раствор снижает потребности томатов в воде, а это особенно удобно, если вы по какой-то причине забыли полить помидоры.

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Меловый раствор - это не только защита от солнца, но и отличный барьер от многих заболеваний - например, фитофтороза или гнили. Все потому, что участок, где образовался ожог, плохо защищен от атаки вредоносных микроорганизмов.

Запоминайте, как уберечь помидоры от жары таким способом:

в 10 литров чистой воды добавить 100 г измельченного мела;

все тщательно перемешать;

перелить рабочий состав в мелкодисперсный пульверизатор;

опрыскать тщательно кусты.

Если нет возможности сделать меловый раствор, можно в качестве альтернативы использовать зубной порошок. Нужно взять 3 ст.л обычного зубного порошка, развести в 10 л воды. Затем процедить через марлю и опрыскать помидоры по листьям и плодам. Если томаты растут в теплице, то повторить опрыскивание нужно после появления молодых листьев, а для культуры в открытом грунте следующий сеанс обработки нужен после дождя.

Если нет ни мела, ни порошка, можете взять зубную пасту, но только убедитесь, что в ее составе присутствует карбонат кальция. В таком случае пропорция будет другой - зубной пасты нужно в 3 раза больше, чем порошка, на 10-ти литровое ведро воды. Так же, как и с порошком, зубную пасту нужно развести в воде, процедить через марлю, перелить в опрыскиватель и обработать кусты.

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