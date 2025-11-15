Эта песня "разрывает" все чарты.

Недавно дуэтная работа "Миленький" от FIЇNKA и TAYANNA, а затем трек Анны Тринчер "No cocaina" держался на первых строчках почти во всех украинских хит-парадах. Однако на днях певица Алена Омаргалиева покорила сердца украинцев композицией "Закохана" с участием ансамбля "Кралиця".

Кстати, музыкальная новинка завирусилась в ТикТок еще за несколько дней до официального релиза, который состоялся вчера, 14 ноября. А теперь всего лишь за сутки она заняла первое место в Top-100 Apple Music и YouTube Charts в Украине и получила более 740 тысяч просмотров.

К слову, на успех песни уже эмоционально отреагировала Алена своем Instagram.

Видео дня

"Мои дорогие слушатели! Так быстро на первую строчку я еще не взлетала. Это абсолютный рекорд. Спасибо-спасибо! "Я не п'яна, я просто закохана" в вас", - написала Омаргалиева.

Топ-5 клипов YouTube Charts

В первую пятерку самых прослушиваемых клипов среди украинцев вошли также видеоработы таких исполнителей:

Алена Омаргалиева при участии ансамбля "Кралица" - "Закохана"

Анна Тринчер - "No cocaina"

DOROFEEVA - "Япония"

Артем Пивоваров, The Вуса & Степан Гига - "Mamma Mia"

FIЇNKA и TAYANNA - "Миленький".

Напомним, ранее стало известно, что хит украинского певца DREVO попал в топ-10 самых популярных рок-песен мира.

Вас также могут заинтересовать новости: