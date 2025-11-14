Украинские музыканты разработали специальную версию для шоу.

Композиция известной украинской группы "ДахаБраха" прозвучит в новом сериале "Плюрибус" от Apple TV, став таким образом официальным саундтреком проекта.

На днях состоялась премьера нового научно-фантастического сериала "Плюрибус" Винса Гиллигана, к созданию которого присоединились и украинцы. В частности, группа "ДахаБраха", которые создали саундтрек. Об этом стало известно из официального плейлиста сериала на Spotify.

В одной из серий, а также в анонсе "Плюрибуса" можно будет услышать трек Sonnet из альбома Alambari, который вышел еще в 2020. Однако, специально для сериала "ДахаБраха" создали сокращенную версию.

Идея пригласить украинскую группу и других неанглоязычных артистов возникла у музыкального продюсера проекта Томаса Голубича. По его замыслу, именно подобные треки и каверы помогут еще больше раскрыть концепцию революции и просвещения, характерную для сериала.

DakhaBrakha - Sonnet

Сам же сериал рассказывает о женщине Кэрол, которая единственная из всех имеет иммунитет к новому вирусу, делающему всех постоянно довольными. Главную роль сыграла 53-летняя американская актриса Риа Сигорн. Пока состоялась премьера только двух сериал. Всего первый сезон "Плюрибуса" имеет девять эпизодов.

Плюрибус - трейлер

К слову, недавно создатель сериала "Плюрибус" выразил свое возмущение по поводу использования ИИ.

