Поклонники по достоинству оценили новую песню музыкантов.

Украинская группа "ДахаБраха" презентовала клип к новой песне под названием "В горлі ком". Музыканты создали его на основе фото и видео из укрытий, которые снимали украинцы.

Интересно, что новая композиция не похожа на то творчество, которое было раньше у музыкантов. Однако она поражает чувственностью.

"Эта песня не совсем свойственна нашему творчеству, поэтому я ожидал, что коллеги могут забанить. Но девушки и Влад Троицкий отреагировали положительно", - сказал участник группы Марко Галаневич изданию The Village.

Группа записала композицию в live-режиме и стремилась создать к ней "простое, но пронзительное видео".

"Мы бы хотели напомнить миру о том, в каких условиях живут украинцы последние два года. А также снова просить о поддержке как обычных людей, так и правительств западных стран", - добавил музыкант.

Он также поблагодарил всех украинцев, которые откликнулись и прислали свои архивные кадры.

Реакция пользователей

Поклонники сразу начали активно реагировать на новую видеоработу группы и писать свои комментарии.

"Тяжелая песня, но в такое время живем. С надеждой в сердце. Спасибо за ваше творчество"

"Слезы в глазах, в горле ком. Спасибо за вас"

"Спасибо, что выразили это - вы невероятные"

"Вы, как всегда, тонко чувствуете. Обнимаю всех украинцев".

Напомним, недавно группа "Океан Эльзы" довела до слез новой песней-ответом, когда закончится война.

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