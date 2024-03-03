Украинская группа "ДахаБраха" презентовала клип к новой песне под названием "В горлі ком". Музыканты создали его на основе фото и видео из укрытий, которые снимали украинцы.
Интересно, что новая композиция не похожа на то творчество, которое было раньше у музыкантов. Однако она поражает чувственностью.
"Эта песня не совсем свойственна нашему творчеству, поэтому я ожидал, что коллеги могут забанить. Но девушки и Влад Троицкий отреагировали положительно", - сказал участник группы Марко Галаневич изданию The Village.
Группа записала композицию в live-режиме и стремилась создать к ней "простое, но пронзительное видео".
"Мы бы хотели напомнить миру о том, в каких условиях живут украинцы последние два года. А также снова просить о поддержке как обычных людей, так и правительств западных стран", - добавил музыкант.
Он также поблагодарил всех украинцев, которые откликнулись и прислали свои архивные кадры.
Реакция пользователей
Поклонники сразу начали активно реагировать на новую видеоработу группы и писать свои комментарии.
- "Тяжелая песня, но в такое время живем. С надеждой в сердце. Спасибо за ваше творчество"
- "Слезы в глазах, в горле ком. Спасибо за вас"
- "Спасибо, что выразили это - вы невероятные"
- "Вы, как всегда, тонко чувствуете. Обнимаю всех украинцев".
Напомним, недавно группа "Океан Эльзы" довела до слез новой песней-ответом, когда закончится война.