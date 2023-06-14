Украинский певец Макс Барских дал концерт в Кропивницком, во время которого не исполнил ни одной русскоязычной песни. Как известно, артист начал процесс украинизации своего творчества, к которому попросил присоединиться и поклонников.
Ранее он уже запремьерил песню "Туманы" на украинском, а в этот раз - "Берега" и "Подруга ночь". Поклонники артиста пишут, что им нравятся новые варианты песен, однако им нужно привыкнуть к украинскому звучанию.
Стоит отметить, что артист уже обнародовал текст песни "Берега", а вот "Подругу ночь" можно услышать пока не полностью. Однако припев звучит так: "Подруга ніч, я заблукав. Не дзвони мені, там мене нема. Подруга ніч, ти не сама. Пусти мене туди, де танці до рання".
Песня "Берега" - текст на украинском
Так само піднімається сонце,
Але інакше світить в цей час,
І місяц кожну ніч розквітає,
Не для нас
Ми на світанку світ загубили,
Спалили поміж нами мости,
І в цьому лише двоє не правих,
Я і ти
Двічі в одну річку не ввійдеш,
Половини серця не збереш,
Я давно не бачив блиск в твої очах.
Відпливали наші кораблі,
Ми були так нестримано близькі,
Та тепер зійшли на різних берегах.
А все могло би бути інакше
Кохання не буває легким.
Та ми обрали різні дороги,
Два шляхи
Как отреагировали пользователи сети
- "Я уже представляю, как это будет круто, когда все твои песни, Макс, зазвучат на украинском. Скорее выпускай их, хочу добавить их в плейлист"
- "Макс, как кайфово! Я даже не ожидала, что так классно выйдет! Теперь песня заиграла новыми красками"
- "Очень хорошо звучит на украинском языке, это будут новые хиты. Любовь любовная"
- "Наконец-то! Любимые песни на любимом языке"
На Макса Барских вызвали полицию из-за русскоязычных песен
На концерте в Кременчуге Макс Барских спел русскоязычную версию песни "Берега", за что на него вызвали полицию. Один из зрителей написал заявление на артиста.
В команде Барских отметили, что они не мог запретить кому-то писать заявления. К тому же артист занимается переводом своих песен на русском.