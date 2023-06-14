Певец перевел свои песни / instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских дал концерт в Кропивницком, во время которого не исполнил ни одной русскоязычной песни. Как известно, артист начал процесс украинизации своего творчества, к которому попросил присоединиться и поклонников.

Ранее он уже запремьерил песню "Туманы" на украинском, а в этот раз - "Берега" и "Подруга ночь". Поклонники артиста пишут, что им нравятся новые варианты песен, однако им нужно привыкнуть к украинскому звучанию.

Стоит отметить, что артист уже обнародовал текст песни "Берега", а вот "Подругу ночь" можно услышать пока не полностью. Однако припев звучит так: "Подруга ніч, я заблукав. Не дзвони мені, там мене нема. Подруга ніч, ти не сама. Пусти мене туди, де танці до рання".

Видео дня

Песня "Берега" - текст на украинском

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяц кожну ніч розквітає,

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Как отреагировали пользователи сети

  • "Я уже представляю, как это будет круто, когда все твои песни, Макс, зазвучат на украинском. Скорее выпускай их, хочу добавить их в плейлист"
  • "Макс, как кайфово! Я даже не ожидала, что так классно выйдет! Теперь песня заиграла новыми красками"
  • "Очень хорошо звучит на украинском языке, это будут новые хиты. Любовь любовная"
  • "Наконец-то! Любимые песни на любимом языке"

На Макса Барских вызвали полицию из-за русскоязычных песен

На концерте в Кременчуге Макс Барских спел русскоязычную версию песни "Берега",  за что на него вызвали полицию. Один из зрителей написал заявление на артиста.

В команде Барских отметили, что они не мог запретить кому-то писать заявления. К тому же артист занимается переводом своих песен на русском.  

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