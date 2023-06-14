Слушатели положительно отреагировали на перевод песен на украинский.

Украинский певец Макс Барских дал концерт в Кропивницком, во время которого не исполнил ни одной русскоязычной песни. Как известно, артист начал процесс украинизации своего творчества, к которому попросил присоединиться и поклонников.

Ранее он уже запремьерил песню "Туманы" на украинском, а в этот раз - "Берега" и "Подруга ночь". Поклонники артиста пишут, что им нравятся новые варианты песен, однако им нужно привыкнуть к украинскому звучанию.

Стоит отметить, что артист уже обнародовал текст песни "Берега", а вот "Подругу ночь" можно услышать пока не полностью. Однако припев звучит так: "Подруга ніч, я заблукав. Не дзвони мені, там мене нема. Подруга ніч, ти не сама. Пусти мене туди, де танці до рання".

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Песня "Берега" - текст на украинском

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяц кожну ніч розквітає,

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Как отреагировали пользователи сети

"Я уже представляю, как это будет круто, когда все твои песни, Макс, зазвучат на украинском. Скорее выпускай их, хочу добавить их в плейлист"

"Макс, как кайфово! Я даже не ожидала, что так классно выйдет! Теперь песня заиграла новыми красками"

"Очень хорошо звучит на украинском языке, это будут новые хиты. Любовь любовная"

"Наконец-то! Любимые песни на любимом языке"

На Макса Барских вызвали полицию из-за русскоязычных песен

На концерте в Кременчуге Макс Барских спел русскоязычную версию песни "Берега", за что на него вызвали полицию. Один из зрителей написал заявление на артиста.

В команде Барских отметили, что они не мог запретить кому-то писать заявления. К тому же артист занимается переводом своих песен на русском.

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