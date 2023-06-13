На него написали заявление в полицию.

Украинский певец Макс Барских, который с начала полномасштабного российского вторжения всячески поддерживает родную страну, выступил на благотворительном концерте в Кременчуге.

В ходе выступления он исполнил песню "Берега" на русском языке. Это не понравилось зрителям, поэтому они вызвали полицию и написали на него заявление.

Сам артист пока никак не прокоментировал инцидент. Однако один из представителей его команды в комментарии УНИАН сказал, что сейчас все силы Барских направлены на помощь ВСУ и украинцам, которые пострадали от обстрелов. А запретить кому-то писать заявления в полицию они не могут.

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Также артист запустил процесс перевода своих русскоязычных песен на украинский. Он предложил и фанатам присоединиться.

Стоит отметить, что депутаты Верховной Рады приняли закон, запрещающий российскую музыку в Украине на телевидении, радио, в развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кино и другом публичном пространстве.

Макс Барских переводит свои песни

Во время недавнего концерта в Киеве артист представил обновленную версию хита "Туманы" на украинском языке. Он попросил зрителей записать в нотатках текст припева и подпевать ему. Судя по реакции слушателей, им понравилась песня на родном языке.

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