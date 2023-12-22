Новая версия хита звучит более чувственно и нежно.

Певица Ирина Билык решила украинизировать свое творчество, поэтому уже перевела легендарную песню "Снег", которая была выпущена еще в 2003 году.

Теперь эта песня называется "Сніг". В нее вложены совсем другие смыслы, более трогательные. Она о феврале, который забрал родного человека. Это отсылка к полномасштабной войне в Украине, когда февраль 2022 года разлучил многие семьи, а кто-то и вовсе навсегда потерял близкого человека в результате агрессии РФ.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", - поет Билык.

Как отреагировали пользователи сети

"Браво всем, кто создал этот шедевр. Чувственно и нежно"

"Спасибо, Ирина. Это с душой, по-украински"

"Прекрасная песня. Забирает в другие миры"

"Плачу! Супер"

"Это самый красивый перевод из всех, что когда-либо звучали"

"Я знала, что песня "Снег" должна продолжать жить. И небесное провидение прислало мне новые слова! У меня возникли настолько сильные эмоции, что я снова и снова слушаю обновленную версию легендарной и всеми любимой песни. Желаю и вам почувствовать все то, что я сейчас чувствую", - сказала Ирина.

Напомним, ремикс на песню "Щедрик" стал популярным во всем мире.

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