Эта новогодняя песня точно должна быть у вас в плейлисте.

Всемирно известные диджеи создали ремикс на культовую украинскую песню "Щедрик", которая звучит буквально из каждого утюга в предновогоднее время. А также эта песня часто используется в различных новогодних фильмах.

Новая техно-версия хита от французского диджея Naeleck и израильского дуэта Vini Vici покорила слушателей со всего мира. Ремикс получил название "Home Alone", что в переводе означает "Один дома".

Этот фильм знают абсолютно все, потому что, несмотря на то, сколько ему лет, он все равно является главным в списке фильмов, которые смотрят люди на Новый год. К слову, и сама песня "Щедрик" звучала в фильме "Один дома".

Ремикс стал популярным не только в Украине, но и за границей. Пользователи сети TikTok активно снимают видео под техно-версию. А на YouTube ремикс набрал уже более 225 тысяч просмотров.

Реакция пользователей сети

"Отличный трек. Этнично, драйвово, эстетично"

"Я обожаю эту версию песни"

"Крутейший трек. Лайк однозначно"

"Ого, как неожиданно и приятно. Согрели мою душу"

"Спасибо за популяризацию украинского "Щедрика""

Напомним, ранее Анна Тринчер появилась в бикини в горячем клипе "Колоски".

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