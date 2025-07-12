Эта песня быстро покорила сердца слушателей.

Шесть недель песня певца DREVO "Смарагдове небо" держалась в лидерах среди прослушиваний у украинцев. Однако эту композицию с первой позиции на Spotify и Apple Music уже вытеснила музыкальная новинка от Нади Дорофеевой и Позитива.

Речь идет о зажигательном треке под названием "Смак-печаль", который презентовали артисты 10 июля. Надя и Алексей Завгородний воссоединились для совместной песни впервые после завершения творчества группы "Время и Стекло". Напомним, что в коллективе они работали 10 лет, а в марте 2020 года объявили о прекращении работы вместе.

Все это время они развивались как сольные исполнители, но поклонники мечтали снова услышать их в дуэте. Поэтому трек "Смак-печаль" сразу стал хитом и покорил сердца украинцев на стриминговых сервисах для прослушивания музыки.

Видео дня

Напомним, ранее стало известно, какой трек самый популярный на YouTube среди украинцев. Это песня "Не летів би, але мушу" от Maestro Barsik. Интересно, что она сгенерирована с помощью искусственного интеллекта и уже набрала более миллиона просмотров.

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