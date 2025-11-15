Недавно музыкант заявлял, что не будет отрекаться от своих песен на русском языке.

Лидер известной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк продолжает отбиваться от вопросов относительно русскоязычных хитов "Вахтерам" и "Та4то" коллектива. Он категорически против перевода их на украинский язык.

В новом интервью музыкант в очередной раз объяснил свою позицию по этому поводу.

"Не хочу их переводить. Это мои дети, чего я их буду… Ну, они уже были, это история, оно произошло. Зачем мне их переводить, если я другой человек?" - заявил он.

По мнению Хлывнюка, переводят и переаранжируют старые песни те музыканты, которые не пишут новые композиции.

"Было и было. Они живут своей жизнью в интернете - класс", - добавил фронтмен "Бумбокса".

Напомним, недавно Андрей Хлывнюк заявил, что не будет отрекаться от русскоязычных песен и не намерен удалять их со стриминговых платформ, так как они приносят прибыль:

"Из авторских поступлений, которые я получаю, в том числе я обеспечиваю свой отряд. Очень большая часть денег, которые приходят лично мне, а не на фонд, тратятся на войну "Зарезать" их - это просто отрезать самому себе ветку. Я не могу отречься".

