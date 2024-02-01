Режиссер не планирует экранизировать все шесть романов Фрэнка Герберта из серии "Дюна".

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев намерен покончить с кинофраншизой "Дюна" (Dune) после третьего фильма серии, если его выход вообще произойдет.

"Дюна Мессия" должна стать для меня последним фильмом "Дюны", – заявил сам Вильнев в комментарии журналу Time.

Стоит отметить, что оригинальная серия романов "Дюна" американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта насчитывает шесть книг – и "Дюна Мессия" является лишь второй из них.

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"Дюна" Дени Вильнева – что известно о фильмах

Первый фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнев вышел в прокат осенью 2021 года, а его сюжет основывался на одноименной первой книге серии романов Фрэнка Герберта, выпущенной в 1965 году. Причем в первый фильм попала лишь половина событий романа – остальное легло в основу второго фильма серии, выход которого состоится уже через месяц.

События первых двух фильмов разворачиваются на пустынной планете Аракис, которая является единственным во вселенной источником меланжа или "пряности" – бесценного вещества, которое продлевает человеческую жизнь и обеспечивает межзвездные путешествия. Новыми правителями планеты назначают влиятельный род – Дом Атрейдесов, однако бывшие ее хозяева – Дом Харконненов не намерены так просто сдаваться. В результате заговора они убивают главу Дома Атрейдесов герцога Лето I (его роль исполнял Оскар Айзек), а его наследник Пол решает присоединиться к фременам – коренному народу Аракиса, чтобы выполнить цель своего отца – принести мир на планету.

Главные роли в первых двух фильмах исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен) и Дэйв Батиста (Глоссу Раббан). Среди новичков второй части –Остин Батлер (Фейд-Раут Харконнен), Кристофер Уокен (падишах-император Шаддам IV) и Флоренс Пью (принцесса Ирулан Коррино).

Ранее Дени Вильнев заявлял, что он уже работает над сценарием к третьему фильму серии, который будет основываться на втором романе серии "Мессия Дюны" 1969 года – его события разворачиваются через 13 лет после первой книги. Третий фильм могут запустить в производство, если второй фильм будет успешным – официально его еще не утвердили.

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