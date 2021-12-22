Любовь и самоирония спасут мир: рецензия на фильм "Матрица: Воскрешение"

22 декабря в украинский прокат выходит научно-фантастический боевик "Матрица: Воскрешение", являющийся продолжением культовой франшизы, 20 лет назад изменившей киноиндустрию. Вопреки опасениям многих, четвертая часть истории о борьбе и любви Нео и Тринити скорее удалась, чем нет. УНИАН уже посмотрел новинку и готов поделиться свежими впечатлениями. Обещаем без спойлеров.

В далеком 1999 году малоизвестные на тот момент фанаты комиксов и аниме братья Эндрю и Ларри Вачовски совершили настоящую революцию в кино, выпустив научно-фантастический боевик "Матрица". Фильм, объединивший в себе эстетику готики и киберпанка, боевые искусства, комиксы и аниме, а также философию и религию, имел большое влияние на всю индустрию и заслуженно обрел армию фанатов, постепенно трансформировавшись в целую франшизу, состоящую из фильмов, анимации, видеоигр и комиксов.

Весьма правильным решением тогда было не слишком тянуть с выпуском второй и третьей частей – они вышли в 2003 году с интервалом в несколько месяцев, так сказать, не дав зрителю расслабиться. Впрочем, уже тогда многие нарекали, что продолжения "Матрицы" утратили всю магию первой части – на смену мрачной и весьма сдержанной философской истории пришли пафосные масштабные сражения. А потому фанаты хоть и ждали продолжения, но испытывали определенные опасения по этому поводу, ведь снять хороший сиквел, тем более с 20-летним интервалом – задача не из легких.

Много всего произошло за это время – спецэффекты стали другими, зрители стали другими, актеры стали другими. Да чего уж там, братья Вачовски стали сестрами Вачовски! К слову, над "Матрицей: Воскрешение" работала только Лана, тогда как Лилли отказалась от проекта, в первую очередь, на фоне личных проблем.

Сразу скажем: чтобы смотреть "Матрицу: Воскрешение", крайне важно пересмотреть предыдущие части. Конечно, можно пересмотреть краткое содержание фильмов на Youtube или в Википедии, однако в фильме 2021 года имеется довольно большое количество отсылок к предыдущим частям, в том числе едва уловимых, только отследив которые вы сможете в полной мере оценить новинку. Недостаточно просто знать простые факты о том, что Матрица – это лишь вымышленный виртуальный мир, а на самом деле люди давно порабощены разумными машинами и являются не более, чем топливом для них. И что Нео – избранный, который умеет летать и останавливать пули, а его предназначение – всех спасти, включая свою любовь Тринити.

Итак, события "Матрицы 4" разворачиваются через несколько десятков лет после "Матрицы: Революция". Тогда Нео и Тринити отправляются в город Машин, чтобы спасти Зион – единственное место, где укрывается свободное от Матрицы человечество. Тогда же Нео заключил сделку с Матрицей: если он победит вышедшего из-под контроля Агента Смита, людям позволят покинуть виртуальный мир, если они сами этого пожелают. Это ему удалось, правда, ценой жизни – своей и Тринити.

Целью четвертого фильм было рассказать, что же произошло дальше. Сдержали ли машины свое обещание? Захотели ли люди покинуть Матрицу, где в виртуальном мире они сыты и счастливы, в то время как в реальной жизни все намного сложнее? И, главное, что же произошло с героями? Мы не будем вам давать ответы на эти вопросы – лучше посмотрите сами, ведь, поверьте, в фильме есть несколько интересных неожиданных сюжетных поворотов.

Скажем лишь, что, на радость всем фанатам, вернулись исполнители главных ролей – Киану Ривз (Томас Андерсон / Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). И вот за что стоит похвалить создателей фильма и самих актеров – они показали, как красиво стареть, если вообще корректно употреблять это слово. Героев не стали молодить с помощью грима и спецэффектов – они такие, какие они есть, с сединой и морщинками, и боевые сцены с их участием стали поскромнее.

И здесь мы подходим к одной из самых сильных сторон фильма – самоиронии. Нео то и дело иронизирует по поводу своих нынешних способностей, он позволяет себе шутить над собой и окружающим миром. А еще в фильме очень много шуток по поводу студии Warner Bros, собственно, и заказавшей его, а также всевозможных франшиз и сиквелов, причем вписано это весьма органично в сюжет.

Конечно, кто-то может сказать, что Агент Смит уже не тот, и в фильме много не столь ярких второстепенных персонажей, которые недостаточно раскрываются. Да и Морфеус превратился в более комичного персонажа. Но, на самом деле, это даже хорошо, что новую "Матрицу" решили снимать иначе, чем предыдущую – местами она более приземленная, стилистика фильма менее мрачная, здесь появилось место юмору и оптимизму.

А еще "Матрица 4" – это красивая любовная история, что бывает только в кино. Теперь Нео в первую очередь мотивирован желанием спасти любимую женщину – даже спустя десятки лет и отсутствие уверенности в том, что она ответит ему взаимностью.

Также фильм просто необходимо похвалить за актерскую игру. Помимо Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс, к своим ролям вернулись Джада Пинкетт-Смит (Ниоба) и Ламбер Вильсон (Меровинген), которые изменились практически до неузнаваемости. Среди новичков – Яхья Абдул-Матин II, который перевоплотился в новую версию Морфеуса, тогда как Лоуренс Фишборн вернулся на экраны лишь в виде флэшбеков. Аналогичная ситуация сложилась и с Агентом Смитом – место Хьюго Уивинга занял Джонатан Грофф. Также в фильме снялись Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра Джонас, Макс Римельт и другие. И да, опасения многих не подтвердились: Киану Ривз таки не играет Джона Уика в новой "Матрице".

Еще один любопытный факт. За музыку к фильму отвечал Том Тыквер – режиссер фильмов "Беги, Лола, беги" и "Парфюмер. История одного убийцы", также совместно работавший с сестрами Вачовски над фильмом "Облачный атлас" и сериалом "Восьмое чувство".

Стоит отметить, что критики и зрители также довольно тепло приняли новую "Матрицу". Так, на IMDb у фильма оценка 6,7 баллов из 10 на основе почти 5 тысяч отзывов, на Rotten Tomatoes – 70% одобрения от критиков на основе 137 рецензий, а на Metacritic – оценка 65 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Что касается возможности продолжения – финал фильма оставил лазейки для съемки новых частей, однако здесь все зависит от целого ряда факторов, начиная от кассовых сборов "Матрицы 4" и заканчивая желанием оригинальной команды вновь над ним поработать.

К слову, в конце фильма есть довольно умилительная сцена после титров, в которой сотрудники фирмы Deus Machina рассматривают идею запуска так называемой "Котятницы". Такой вот стеб по поводу популярности котиков в Сети.

Наш вердикт: Вопреки опасениям многих, четвертая часть "Матрицы" скорее удалась, чем нет, а 148 минут экранного времени пролетают словно на одном дыхании. Фильм весьма успешно подпитывает ностальгические чувства тех, кто "вырос" на культовой франшизе, но при этом удачно следует современным тенденциям. Тем не менее, чтобы полностью проникнуться новинкой, настоятельно рекомендуем пересмотреть предыдущие части.

Общая оценка – 8 из 10.

Марина Григоренко