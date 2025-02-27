В новой части культовой картины появится дочь людоеда.

Кинокомпания Universal Pictures представила долгожданный тизер новой части мультфильма "Шрек", которая станет уже пятой во франшизе. Фанаты истории о приключениях людоеда увидят на экранах известных героев, которые стали любимцами миллионов, а также новых персонажей.

Из короткого видео стало известно, что в мультфильме появится новая героиня - дочь Шрека. Как пишет издание Variety, дочь людоеда и его жены Фионы озвучила известная американская актриса Зендея ("Дюна", "Эйфория", "Человек-Паук"). Она появится в картине уже во взрослом возрасте, хотя в предыдущих частях детей главных героев показывали еще новорожденными.

Также в видео видно, что в мультфильме снова появится волшебное зеркало, но теперь оно адаптировано к современным тенденциям. В частности, оно будет показывать танцевальные тренды, а также различные события, которые, вероятно, будут происходить в новой картине.

Видео дня

К главным ролям в будущем "Шреке" вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Вернется ли Антонио Бандерас к роли дерзкого кота - пока неизвестно. Сюжет ленты держится в тайне, однако, вероятно, он станет продолжением предыдущих частей - "Шрека навсегда" и "Кот в сапогах 2".

Премьера картины запланирована на больших экранах 23 декабря 2026 года. Режиссером станет Уолт Дорн. Ранее он работал над вторым и третьими мультфильмами как сценарист и художник. А в четвертой части Дорн исполнил роль сценариста и озвучил персонажа Румпельштильцхена. Сорежиссером будет Брэд Эйблсон.

О чем мультфильм "Шрек"

Главный герой Шрек - одинокий людоед, который живет в болоте, пока лорд Фаркуад не отправляет сказочных существ на его территорию. Чтобы вернуть свое болото, Шрек вместе с Ослом отправляется на задание спасти принцессу Фиону из башни, которую охраняет дракон. Оказывается, что принцесса также является сказочной людоедкой, после чего пара женится.

Позже супруги отправляются в Тридевятое королевство, чтобы познакомиться с родителями Фионы, королем Гарольдом и королевой Лилианой. Там Шрек встречает своего лучшего друга Кота, и вместе они отправляются навстречу новым приключениям.

DreamWorks выпустил четыре фильма о культовом персонаже, которые выходили с 2001 по 2010 годы. Первая часть стала лауреатом премии "Оскар" в категории анимационных полнометражных фильмов.

Напомним, ранее умер осел, который стал прототипом персонажа из мультфильма "Шрек". Животного не стало в 30-летнем возрасте из-за болезни.

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