DreamWorks официально анонсировала пятую часть франшизы.

На большие экраны возвращается легендарная американская анимация "Шрек", которую признали национальным достоянием США. Кинокомпания DreamWorks анонсировала пятую часть франшизы.

Радостную весть для всех поклонников мультфильма сообщили представители киностудии в Twitter. Они опубликовали ролик с саундтреком ленты "All Star", автор которого умер год назад, а также сообщили дату премьеры. Ожидается, что мультфильм выйдет на экраны 1 июля 2026 года.

Как пишет издание Variety, на данный момент картина находится на стадии разработки. К своим ролям в новой части вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (осел) и Камерон Диаз (Фиона). Режиссером станет Уолт Дорн.

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Ранее он работал над вторым и третьими мультфильмами как сценарист и художник. А в 4 части Дорн исполнил роль сценариста и озвучил персонажа Румпельштильцхена. Сорежиссером будет Брэд Эйблсон. О возвращении Антонио Бандераса к роли дерзкого кота, пока ничего не известно.

В июне этого года Мерфи проговорился, что уже начал работу над записью голоса своего героя - осла. А также анонсировал новый фильм об осле.

"Мы начали снимать "Шрек 5" несколько месяцев назад. Я сделал это. Я записал первый акт, и мы будем делать его в этом году, мы закончим его. "Шрек" выходит, и у Осла будет свой собственный фильм. Мы тоже собираемся снять "Осла". Так что мы сделаем "Шрека", и мы сделаем "Осла", - рассказал актер.

Что известно об анимации "Шрек"

Шрек - одинокий людоед, который живет в болоте, пока лорд Фаркуад не отправляет сказочных существ на его территорию. Чтобы вернуть свое болото, Шрек вместе с Ослом отправляется на задание спасти принцессу Фиону из башни, которую охраняет дракон. Между Шреком и Фионой зарождается любовь. Оказывается, что принцесса также является сказочной людоедкой.

После бракосочетания Шрек и Фиона отправляются в королевство Тридевятого царства, чтобы познакомиться с родителями Фионы, королем Гарольдом и королевой Лилианой. Там он знакомится со своим лучшим другом Котом в сапогах, и вместе они отправляются навстречу приключениям.

Киностудия DreamWorks выпустила 4 фильма о сказочном людоеде Шреке. Первая картина вышла в 2001 году, а последняя в 2010. Первая часть стала лауреатом премии "Оскар" в категории анимационных полнометражных фильмов. А позже соревновалась со вторым эпизодом за "Золотую пальмовую ветку" Каннского кинофестиваля.

Напомним, ранее мы писали, что на экраны возвращается фильм "Дьявол носит Прада".

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