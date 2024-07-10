На большие экраны возвращается легендарная американская анимация "Шрек", которую признали национальным достоянием США. Кинокомпания DreamWorks анонсировала пятую часть франшизы.
Радостную весть для всех поклонников мультфильма сообщили представители киностудии в Twitter. Они опубликовали ролик с саундтреком ленты "All Star", автор которого умер год назад, а также сообщили дату премьеры. Ожидается, что мультфильм выйдет на экраны 1 июля 2026 года.
Как пишет издание Variety, на данный момент картина находится на стадии разработки. К своим ролям в новой части вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (осел) и Камерон Диаз (Фиона). Режиссером станет Уолт Дорн.
Ранее он работал над вторым и третьими мультфильмами как сценарист и художник. А в 4 части Дорн исполнил роль сценариста и озвучил персонажа Румпельштильцхена. Сорежиссером будет Брэд Эйблсон. О возвращении Антонио Бандераса к роли дерзкого кота, пока ничего не известно.
В июне этого года Мерфи проговорился, что уже начал работу над записью голоса своего героя - осла. А также анонсировал новый фильм об осле.
"Мы начали снимать "Шрек 5" несколько месяцев назад. Я сделал это. Я записал первый акт, и мы будем делать его в этом году, мы закончим его. "Шрек" выходит, и у Осла будет свой собственный фильм. Мы тоже собираемся снять "Осла". Так что мы сделаем "Шрека", и мы сделаем "Осла", - рассказал актер.
Что известно об анимации "Шрек"
Шрек - одинокий людоед, который живет в болоте, пока лорд Фаркуад не отправляет сказочных существ на его территорию. Чтобы вернуть свое болото, Шрек вместе с Ослом отправляется на задание спасти принцессу Фиону из башни, которую охраняет дракон. Между Шреком и Фионой зарождается любовь. Оказывается, что принцесса также является сказочной людоедкой.
После бракосочетания Шрек и Фиона отправляются в королевство Тридевятого царства, чтобы познакомиться с родителями Фионы, королем Гарольдом и королевой Лилианой. Там он знакомится со своим лучшим другом Котом в сапогах, и вместе они отправляются навстречу приключениям.
Киностудия DreamWorks выпустила 4 фильма о сказочном людоеде Шреке. Первая картина вышла в 2001 году, а последняя в 2010. Первая часть стала лауреатом премии "Оскар" в категории анимационных полнометражных фильмов. А позже соревновалась со вторым эпизодом за "Золотую пальмовую ветку" Каннского кинофестиваля.
Напомним, ранее мы писали, что на экраны возвращается фильм "Дьявол носит Прада".