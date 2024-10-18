Наибольшее количество наград в этом году получила драма "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева.

В первый день 8-го кинофестиваля "Киевская неделя критики", который в этом году проходит с 17 по 23 октября, объявили победителей 7-й Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Наибольшее количество наград в этом году получила драма "Серые пчелы" Дмитрия Моисеева о жизни в "серой зоне", снятая по одноименному роману Андрея Куркова: лучший полнометражный игровой фильм, лучшая режиссура для Дмитрия Моисеева и лучший актер для Виктора Жданова.

Победу в двух номинациях одержала документальная лента "Фрагменты льда" Марии Стояновой, снятая на основе видеоархива фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" и отца режиссера Михаила Стоянова, который гастролировал за рубежом в 80-х и 90-х годах – как лучший документальный фильм и открытие года (лучший полнометражный дебют).

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Лучшей актрисой этого года признали Елену Узлюк за роль в фильме "Уроки толерантности", снятом по мотивам спектакля "Гей-парад" от "Дикого театра".

Премию за лучший сценарий получила сатирическая комедия "Редакция", украинская премьера которой состоится на "Киевской неделе критики" уже 20 октября.

Лучшим короткометражным игровым фильмом признали "Дополнительные сцены" режиссерского дуэта Романа Химея и Яремы Малащука, а премию за лучший анимационный фильм получил "Я умерла в Ирпене" режиссера Анастасии Фалилеевой. Лучшим короткометражным документальным фильмом назвали "Там, где заканчивается Россия" режиссера Алексея Радинского.

Награду за достижения получила Ольга Бирзул за свою книгу для подростков "Твоя книга о кино".

Перед вручением наград организаторы премии почтили кинематографистов, погибших в войне против России: актеров Павла Ли, Антона Прасоленко, Евгения Светличного, Евгения Шумилова, Филиппа Винера, Олега Зайцева, Василия Кухарского, Богдана Колесника, Андрея Павленко, Алексея Хильского, актеров-каскадеров Владимира Строканя, Максима Сирошакаскадера, постановщика трюков и актера Дениса Бондарева, режиссеров Мантаса Кведаравичюса и Олега Бобала, преподавателя, сценариста и режиссера Никиты Каламбета, режиссера и писателя Дмитрия Кравца, кинорежиссера, оператора и продюсера Сергея Коновала, постановщика пиротехнических трюков Александра Суворова, режиссера монтажа Виктора Онисько, художника-декоратора Владимира Черного, локейшен-менеджера Василия Довганя, арт-директора Андрея Тхорука, художника-постановщика Тимофея Бойко, журналиста и культурного обозревателя Евгения Осиевского, оператора Павла Пархоменко, 1st Dolly механика Руслана Володина, постановщика Тимофея Бойко, актера и музыканта Василия Мармуса, ассистента на площадке Валерия Олейника, работника ассоциации "Смотри украинское!" Алексея Аврамчука.

О пяти фильмах, которые не стоит пропускать во время нынешней "Киевской недели критики", читайте в нашем отдельном материале.

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