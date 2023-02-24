"Мирный-21": обзор фильма Ахтема Сеитаблаева о чести и смелости луганских пограничников

22 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, в широкий прокат вышла украинская военная драма "Мирный-21" о луганских пограничниках, основанная на реальных событиях 2014 года. УНИАН рассказывает, почему стоит посмотреть в кинотеатре новый фильм Ахтема Сеитаблаева.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Мирный-21" (максимально без спойлеров).

О чем фильм

В центре сюжета фильма – луганский пограничный отряд, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21 – это адрес квартала, где был расположен луганский пограничный отряд.

Лента основана на реальных событиях, которые происходили в Луганской области в начале российского вторжения весной 2014 года. Тогда пограничники не только не изменили Родине, но и дали бой оккупантам и вышли из оцепления без потерь. Тем не менее, сюжет содержит множество сцен, диалогов и персонажей, придуманных в художественных целях.

Среди основных персонажей – начальник пограничного отряда, которого пытаются склонить на свою сторону сепаратисты и российские агенты, то предлагая высокие должности в так называемой "ЛНР", то угрожая его семье. Он олицетворяет собой настоящего офицера чести, который готов стоять до конца, но также бороться за жизнь своих подчиненных.

Еще один главный персонаж – молодой сынок олигарха, отправленный служить на границу в качестве наказания за пьяные выходки. Сначала он ненавидит службу и даже допускает фатальные ошибки, но позже исправляется и становится героем. Впрочем, сейчас этот персонаж выглядит несколько неуместно – во времена, когда военные считают за честь защищать страну и категорически не одобряют раздачу повесток правонарушителям. Даже сам актер Максим Девизоров, который сыграл этого персонажа, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к рядам защитников Украины, недавно заметил, что теперь имеет другой взгляд на своего героя и сыграл бы его совсем по-другому.

Кроме чисто служебной сюжетной линии, в фильме есть несколько ответвлений, посвященных личным историям из жизни героев, как важных для сюжета, так и не очень, как удачных, так и не очень. Конечно, как и положено военно-патриотическим фильмам, кое-что здесь приукрашено или наоборот гиперболизировано, а белое резко контрастирует с черным. Тем не менее, по крайней мере один персонаж вас в конце удивит, и это не "мажорчик".

С кинематографической точки зрения фильм имеет определенные нюансы, за которые картину могут упрекнуть придирчивые кинокритики. Фильм выглядит очень уж телевизионно, скорее как сериал, причем не какого-то там HBO, а ТРК "Украина". Здесь и картинка соответствующая, и актерская игра части исполнителей, и диалоги, и отдельные персонажи, очень уж клишированные, а порой неактуальные. Для сравнения, у создателей фильма "Снайпер. Белый ворон", вышедшего летом 2022 года, гораздо лучше удалось приблизить свою работу к киношному формату, создав боевик уровня крепкого середнячка по мировым меркам, который вполне можно представить иностранному зрителю.

Кто работал над фильмом

Режиссером фильма выступил один из самых успешных украинских режиссеров современности Ахтем Сеитаблаев, на счету которого такие фильмы, как "Хайтарма", "Киборги", "Номера" и "Захар Беркут", а также немалый опыт работы на телевидении. Над сценарием фильма работали опытные Ярослав Яриш и Сергей Касторных, а помогал им действующий полковник Государственной пограничной службы Украины Анатолий Коцюрба.

"Как военный, вначале я выступил в роли консультанта на этапе создания сценария: помогал Ярославу и Сергею в вопросах, связанных со спецификой службы пограничников, традициями и правилами общения военных. Позже мне предложили роль со-сценариста – мой талант заметил режиссер. Наибольший объем работы был связан с написанием боевых сцен и диалогов между командованием и подчиненными. Этот фильм – о верности присяге и о воинском долге, о доверии между людьми и о борьбе со страхом и искушением. Когда-то подобные фильмы вдохновили меня стать военным, поэтому надеюсь, что и после просмотра фильма "Мирный-21" кто-то примет для себя решение служить нашей Родине. Также этот фильм стоит посмотреть, чтобы через художественно-драматический взгляд авторов вспомнить, с чего началась война, которая до сих пор продолжается в Украине: понаблюдать за тем, как в 2014 году военным приходилось принимать совсем непростые решения", – рассказал Коцюрба.

Съемки ленты начались в сентябре 2021 года. Фильм снимали в Киеве и в воинской части города Васильков Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных Сил). По словам сопродюсера фильма Марии Дончик, в первые дни полномасштабного вторжения воинская часть и плац, которые можно увидеть в некоторых сценах фильма, были полностью уничтожены российскими снарядами.

Главные роли сыграли Андрей Саминин ("Пес", "Столетие Якова"), Максим Девизоров ("Первые ласточки", "Лучшие выходные"), Евгений Ламах ("Черкассы", "Круты 1918"), Павел Ли ("Штольня", "Тени незабытых предков"), Роман Ясиновский ("Киборги", "Снайпер. Белый ворон", "Поймать Кайдаша"), Виктор Жданов ("Киборги", "Домой", "Номера"), Алексей Тритенко ("Черный ворон", "Я работаю на кладбище"), Мария Штофа ("Крылья бабочки"), Лорена Колибабчук ("Номера", "Носорог"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Щедрик") и другие.

Команда фильма после начала полномасштабной войны

С началом полномасштабной войны России в Украине немалое количество членов съемочной группы, в частности, режиссер Ахтем Сеитаблаев и актеры Максим Девизоров и Алексей Тритенко, присоединились к рядам ВСУ и сейчас несут службу.

К сожалению, не обошлось и без потерь. Война унесла жизнь актера Паши Ли, который в фильме сыграл пограничника с позывным Осирис. 33-летний актер погиб 6 марта 2022 года в Ирпене, когда авто с актером, который вместе с другими волонтерами развозил гуманитарную помощь местным жителям, расстреляли российские оккупанты.

Премьера в Украине

С начала недели лента путешествует по городам Украины: показы с участием режиссера фильма Ахтема Сеитаблаева, а также исполнителя одной из главных ролей Алексея Тритенко произошли в Ивано-Франковске, Львове и Хмельницком. В каждом из городов в зале можно было встретить украинских военных, в частности, пограничников.

22 февраля состоялся специальный показ фильма в Киеве, который посетили его режиссер Ахтем Сеитаблаев, со-сценарист и действующий полковник ГНСУ Анатолий Коцюрба, актеры Андрей Саминин, Евгений Ламах, Алексей Тритенко, Андрей Мостренко, Максим Девизоров и Роман Ясиновский, а также другие участники творческой группы.

"Для меня эта история в первую очередь о доверии. Абсолютно убежден в том, что это фундаментальная вещь в жизни каждого человека. Доверие способно либо вдохновлять, либо разрушать, либо создавать действительно прочный круг друзей и партнеров, крепкую семью. Всем нам прекрасно известно: если мы начинаем какое-то дело, то обязательно опираемся на доверие. Ну и тем более, когда речь идет об истории, главными персонажами которой являются пограничники, это о доверии солдат к командиру, своим коллегам. Впервые я услышал об этой истории в 2014 году, в цикле программ "Храбрые сердца", и не поверил, потому что перед глазами был пример совсем другой ситуации и совсем других поступков людей, которые приносили присягу защищать собственную Родину. Но вот, спустя почти 8 лет, эта история, которая меня очень сильно эмоционально задела, обрела свои конкретные очертания в виде полнометражного художественного фильма", – рассказал во время презентации фильма Сеитаблаев.

На титрах фильма зрители аплодировали стоя, а на последних кадрах ленты содержится посвящение трагически погибшему Павлу Ли, для которого эта роль стала одной из последних.

Впечатлениями после просмотра фильма поделился полковник пограничной службы Сергей "Збруч" Дупляк, которого в ленте сыграл актер Роман Ясиновский: "Фильм максимально приближен к реальности. Конечно, что в такое короткое время втиснуть все то, что там на самом деле происходило, невозможно, но основные моменты воссоздали, некоторые объединили. Но несмотря на это саму "канву" истории создатели передали. И позволили вновь пережить то, что случилось почти 9 лет назад, пересмотреть эти моменты и увидеть, что они похожи на то, что случилось в реальности... Особенно удачно воссоздали территорию расположения пограничного отряда визуально. В фильме использовали мои воспоминания и воспоминания побратимов – выбрали самые яркие из них. Конечно в фильме было место для художественного отступления, ведь это не документалистика, нужно, чтобы люди смотрели и им было интересно".

"Мирный-21". Для кого-то – это название военной киноленты об отважных пограничниках, которые в начале российской агрессии в 2014 году не изменили присяге и до последнего дрались за свою землю. Для меня, моей семьи и моих братьев и сестер Мирный-21 – это не просто название фильма. Это реальный адрес управления Луганского пограничного отряда, часть нашей жизни, где мы обеспечивали охрану государственной границы и дали бой незаконным вооруженным формированиям, когда те превосходящими силами попытались нас захватить. Для каждого из нас – это был ответственный и трудный период. Просматривая ленту сразу погружаешься в воспоминания, которые пришлось тогда пережить, возвращаешься к тем переживаниям и принятым решениям. Воссозданный в фильме пограничный отряд очень похож на реальный, что мысленно переносило всех нас в те дни. Я благодарен режиссеру и всей творческой команде за создание этой картины, фильма о реальных пограничниках, о Героях среди нас, которые и сейчас продолжают защищать Украину. Я благодарен всем пограничникам, мужество и поступки которых вдохновили команду на экранизацию их подвига. Верю, что мы обязательно вернемся в украинский Луганск и в наш родной отряд", – заявил после просмотра фильма генерал-майор, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Наш вердикт

Фильм "Мирный-21" – это довольно интересная и вдохновляющая лента, которая чествует наших пограничников и вообще всех, кто сейчас защищает Украину от российской нечисти. Это фильм-благодарность и фильм-мотивация.

И несмотря на определенные кинематографические нюансы, фильм "Мирный-21" точно заслуживает того, чтобы украинцы сходили на него в кинотеатр. К тому же, по 10 гривень с каждого проданного билета на фильм "Мирный-21" направят в фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" на покупку разведывательно-ударного комплекса (РУК) со 120-мм минометами для 111-й отдельной бригады территориальной обороны Луганской области. Цель сбора – 10,8 миллиона гривень. Поэтому и украинское кино поддержите, и военным поможете!

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко