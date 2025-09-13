УНИАН делится впечатлениями о дебютной полнометражной ленте украинского режиссера Жанны Озирной.

11 сентября 2025 года в украинский прокат наконец вышел напряженный романтический триллер "Медовый месяц" (Honeymoon), который уже имеет мощную фестивальную историю. Почему это один из самых удачных фильмов о войне в Украине, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

События картины начинаются 23 февраля 2022 года в небольшом городе возле Киева. Пара молодоженов около 30-ти, Тарас и Оля, только что переехали в новую квартиру. Пока их мысли заняты обычными вещами – куда поставить диван, как пройдет командировка... Вечером к ним в гости приходят друзья, чтобы отпраздновать новоселье, но между ними уже постепенно начинает витать тревожный дух неизвестности. Кто-то из компании убежден, что вот-вот начнется российское вторжение и уже размышляет о различных вариантах развития событий, а кто-то наоборот ни о чем не волнуется...

На следующее утро молодожены, которые скорее относились ко второй категории, просыпаются от взрывов и понимают, что то, чего все боялись и во что до последнего не верили, началось. Дальше – напряженный разговор с отцом-россиянином, звонок от коллеги из Вены, которая, кажется, уже поставила на Украине крест, попытки заправить машину и подсчитать наличные, сомнительные решения... И потерянное драгоценное время на то, чтобы вовремя выбраться из этой ловушки...

В течение следующих нескольких дней Тарас и Оля оказываются в ловушке собственной квартиры – без связи, без электричества, без воды, в окружении российских оккупантов, которые ходят по квартирам в поисках местных, и эти встречи точно ничем хорошим не заканчиваются. А еще они видят друг друга настоящими в критической ситуации. Но готовы ли они к этому, когда наружу выныривают старые обиды и последствия неудачных решений? Выдержат ли их чувства такой медовый месяц?

Актеры и персонажи

Фактически "Медовый месяц" – это фильм двух актеров: Романа Луцкого ("Бесславные крепостные", "Тарас. Возвращение", "Сторожевая застава", сериал "Первые дни") и Ирины Нирши (короткометражный фильм "Маляр", сериал "Женский врач"). И оба они прекрасно справились со своими ролями – им веришь, им сопереживаешь, а порой и осуждаешь.

Другие актеры физически появлялись на экране только в начале фильма, во время празднования новоселья. Образ одного из гостей воплотил Александр Рудинский – пожалуй, на сегодняшний день один из самых известных и востребованных украинских актеров театра и кино. Больше всего он известен главными ролями в спектаклях Ивана Урывского, также его можно было видеть во второстепенной роли в недавнем "Малевиче". А еще он успел засветиться за границей, сыграв второстепенные роли в американских сериалах "Декамерон" и "Агентство". Более того, в 2025 году награду BAFTA выиграл короткометражный фильм британского режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", в котором Рудинский исполнил главную роль.

Остальных персонажей в фильме – от соседей до россиян – зритель только слышит. В целом, звук в фильме, за который отвечал известный украинский звукорежиссер, трехкратный лауреат премии "Золота дзиґа" в категории "Лучший звук" Сергей Степанский ("Мои мысли тихие", "Домой", "Атлантида", "Памфир", "Люксембург, Люксембург", "Я и Феликс", "Ты – Космос", "Редакция"), можно назвать еще одним центральным персонажем в "Медовом месяце". Именно благодаря звуку в фильме нагнетается атмосфера, передаются эмоции героев, описываются ужасы войны. Зритель фактически не видит войны в фильме, но он очень хорошо ее слышит – и это задевает эмоционально даже больше любой картинки.

Создатели фильма

"Медовый месяц" стал первой полнометражной работой для украинского режиссера Жанны Озирной, она же написала сценарий к нему. Ранее автор рассказывала, что на создание фильма ее вдохновила история одного из знакомых, жившего в одном из пригородов Киева, но на самом деле эта история близка многим украинцам.

"Кино стало моим способом восстановления связи с новой реальностью и, надеюсь, началом процесса исцеления и избавления от бремени вины. Я почувствовала потребность адаптировать эту историю к тому, как лично я проживаю эту войну – к вызовам, с которыми сейчас сталкивается мое поколение, и к выборам, которые мы вынуждены делать. К переосмыслению жизненной системы ценностей", – рассказывала ранее Озирна.

Также она отвечала за монтаж фильма, но с этим ей помогал еще один талантливый молодой украинский режиссер – Филипп Сотниченко, создатель одного из самых титулованных украинских фильмов 2023 года, неонуарной криминальной драмы "Ля Палисиада".

Продюсером ленты выступил Дмитрий Суханов ("Мои мысли тихие"). Сейчас он также работает вместе с Озирной над ее следующим фильмом, драмой "Нижний горизонт" – проект этой картины получил награду на киевском кинофестивале "Молодость" в 2020 году.

Также стоит добавить, что "Медовый месяц" – это фильм, созданный без привлечения финансирования Госкино. Вместо этого на его съемку был потрачен грант на сумму 200 тысяч евро в рамках программы поддержки молодых кинематографистов La Biennale Di Venezia от Венецианского кинофестиваля. По условию этой программы, грант должен быть единственным источником финансирования ленты, поэтому на самом деле команда "Медового месяца" проделала огромную (и чрезвычайно удачную) работу, чтобы создать такой качественный фильм за такую скромную сумму.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Медового месяца" состоялась в сентябре 2024 года в программе "Biennale College Cinema" на топ-кинофестивале в Венеции. Впоследствии у картины было еще две украинские премьеры в октябре того же года – неофициальная для ограниченного круга зрителей на Киевской неделе критики и официальная в конкурсной программе "Молодости".

Позже ленту также показали в программах ряда зарубежных кинофестивалей – от Европы до Канады.

Фильм имеет шесть наград международных кинофестивалей, в том числе "Золотого Скифского оленя" на "Молодости" и гран-при жюри на международном кинофестивале во французском Аррасе.

В украинские кинотеатры лента попала только в сентябре 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Медовый месяц" – пожалуй, один из лучших фильмов о полномасштабной войне в Украине. Он не смакует на экране преступления россиян, он показывает оккупантов злом, но не высмеивает, он не грешит чрезмерным пафосом или нереалистичным героизмом. Он показывает внутренние переживания людей, которые оказались в ситуации смертельной опасности и приняли эгоистичные решения, которые стоили кому-то жизни, но в конце концов провели переоценку ценностей (единственный вопрос – так а что же произошло с улиточками? Мы хотим верить в лучшее).

А еще фильм очень красиво снят – визуально за счет игры света и интересных ракурсов, а также за счет мастерской передачи звука. Создатели картины имели ограниченное пространство, но они смогли использовать его на полную.

При этом лента не несет чрезмерной ретравматизации – это причина, по которой многие украинцы, которые были в начале полномасштабного вторжения и остались дальше жить в Украине, не могут смотреть фильмы об этих событиях. Война здесь есть и она ужасна, но вместе с тем картина пробуждает у многих украинских зрителей личные воспоминания о том, как война началась для них, и напоминает, что это уже позади, мы выдержали и теперь больше готовы к жизни в новой украинской реальности.

Возможно, кому-то в фильме не хватает динамики, но стоит понимать, что у каждого человека своя реакция на стресс – для кого-то это адреналин, а для кого-то ступор. И то, что в какой-то ситуации герои среагировали не так, как должны были по вашему мнению, на самом деле является жизненной ситуацией для многих других.

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

***

