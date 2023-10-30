Гран-при 52-го КМКФ "Молодость" получил полнометражный дебютный фильм Эманюэль Нико "Дальва".

52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который проходил в столице с 21 по 29 октября 2023 года, объявил победителей.

Как сообщила пресс-служба кинофестиваля, гран-при 52-го КМКФ "Молодость" получил полнометражный дебютный фильм Эманюэль Нико "Дальва" (Франция, Бельгия, 2022). Фильм рассказывает о 12-летней девочке Дальве, которая в своей внешности и поведении пытается соответствовать взрослой женщине. После побега из дома, где она подверглась насилию, Дальва налаживает отношения с сострадательным социальным работником и ее соседкой по комнате. Таким образом она возвращается в детство и начинает все с чистого листа.

Лучшим полнометражным фильмом международного конкурса была признана картина "Потерянный рай" Зено Гратона (Бельгия, Франция, 2023). В центре сюжета фильма – молодой парень Джо, который в исправительной колонии для несовершеннолетних готовится вернуться в общество, не зная, как будет выглядеть жизнь по ту сторону колючей проволоки. Но когда в соседнюю камеру попадает новенький по имени Уильям, желание свободы быстро уступает место другому желанию.

Специальные награды получили фильм "Сокровище" Луны Кармун (Великобритания, 2023) и драма "20 тысяч видов пчел" Эстибалис Урресола Солахурен (Испания, 2023).

Лучшим студенческим фильмом полнометражного конкурса был признан фильм Аллы Савицкой "Tutti" (Украина, 2023). Он также стал лучшим фильмом по результатам зрительского голосования "Молодости". Специальные награды в рамках этого конкурса получили ленты "Голоса других" Фатимы Качи (Франция, 2023) и "Тишина банановых деревьев" Энеоса Чарки (Венгрия, Бельгия, Португалия, Албания, 2022).

Победу в короткометражной секции международного конкурса одержал фильм "Вещи, о которых мы не слышали" Рамазана Килича (Турция, 2023). Специальные награды в секции получили фильмы "Сука" Карлы Мело Гампер (Колумбия, Франция, 2023) и "Принесенные в жертву" Аурелиер Оливейра Перне (Швейцария, Португалия, 2022).

Победу в национальном короткометражном конкурсе одержал архивный документальный фильм "Анкета" Наталии Ильчук (Украина, 2022). Специальные награды от жюри национального конкурса получили фильмы "Там, где он ступал" Егора Гармаша (Украина, 2023) и "Войсы из Бахмута" Игоря Бабаева (Украина, 2023).

Победителем конкурса документальных полнометражных дебютов стал фильм Леси Кордонец "Переступая границы" (Швейцария, 2021). Специальные награды жюри документального конкурса получили фильмы "Затмение" Наташи Урбан (Норвегия, 2022) и "Anhell69" Тео Монтойи (Колумбия, Румыния, Франция, Германия, 2022).

Лучшим фильмом секции Teen Screen стал фильм "Малыш" Зары Двингер (Польша, Нидерланды, 2023). Дипломы получили фильмы "Боец" Камьела Шоунаара (Нидерланды, 2022) и "Блеск моря" Домьена Хейхе (Бельгия, Нидерланды, 2023).

Награду "Скифский олень" за весомый вклад в украинский кинематограф получила киновед, профессор Оксана Мусиенко.

Напомним, ранее были объявлены победители национального полнометражного конкурса "Молодости", который состоялся в начале октября в рамках HAMBURG FILMFEST. Тогда лучшим полнометражным фильмом была названа лента Кристины Тинькевич "Как там Катя?". Специальные награды получили ленты "Я и Феликс" Ирины Цилык и "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича.

Всего в рамках кинофестиваля "Молодость 2023" украинским киноманам показали более 150 полнометражных и короткометражных фильмов. Среди них – две громкие украинские премьеры: жизненная драма "Степное" Марины Вроды и военная драма "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой.

Главной локацией кинофестиваля стал столичный кинотеатр "Жовтень", тогда как церемонии открытия и награждения победителей проходили в кинотеатре "Краков".

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