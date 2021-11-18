Кадр из фильма "Ненасытный" / фото Kinomania Film Distribution

Настоящий ужас скрывается в человеческом безразличии: рецензия на фильм "Ненасытный"

Марина Григоренко
читати українською
17:19, 18 ноября 2021
6 мин. 253

18 ноября в украинский прокат вышел атмосферный фильм ужасов "Ненасытный". УНИАН разбирался, удалось ли режиссеру Скотту Куперу, заручившемуся продюсерской поддержкой самого Гильермо Дель Торо, снять проклятья "кризиса жанра" в современном хорроре.

Жанр фильмов ужасов уже не первый десяток лет находится в затяжном кризисе. Кажется, кинематографисты уже перепробовали все возможные сюжеты и все возможные приемы, чтобы напугать зрителя. Чтобы хоть как-то соригинальничать, кто-то решается показать на экране неоправданную мерзость, а кто-то – вывести на передний план глубокий смысл. Но получается из этого что-то годное далеко не у всех. Удалось ли создателям фильма ужасов "Ненасытный" удивить или хотя бы напугать зрителя, читайте в свежем обзоре УНИАН.

Фильм ужасов "Ненасытный" является продюсерским проектом Гильермо Дель Торо ("Хеллбой", "Лабиринт Фавна", "Багровый пик", "Форма воды"), и именно за счет этого факта зрителя пытаются заманить в кино. Впрочем, на этом участие культового хоррор-режиссера в работе над фильмом заканчивается.

Тем не менее, постановщик фильма Скотт Купер также не последний человек в мире большого кино. Как режиссер он дебютировал в 2009 году с музыкальной драмой "Сумасшедшее сердце", которая получила несколько престижных наград и номинаций, включая "Оскар" за лучшую песню и лучшую мужскую роль. Далее последовал криминальный триллер "Из пекла" с Кристианом Бейлом и Вуди Харрельсоном, криминальная драма "Черная месса" с Джонни Деппом и вестерн "Недруги" все с тем же Бейлом и Розамунд Пайк. В общем, Купер хоть и не штамповал фильмы пачками, но каждая его работа собирала звездные актерские составы и получала положительные отзывы критиков.

Запланированный к выходу на 2020 году фильм ужасов "Ненасытный" был скромнее по бюджету и актерскому составу, а сам Купер впервые поработал в таком жанре. В какой-то мере последний момент пошел на пользу фильму, ведь режиссер не зацикливался чисто на рамках жанра, параллельно пытаясь поднять социально чувствительные темы.

Итак, события фильма разворачиваются в маленьком бесперспективном городке в штате Орегон, и вся атмосфера фильма об этом регулярно напоминает. Здесь процветает бедность и мелкая преступность, и все уповают на повторное открытие заброшенной шахты. Как говорят, "люди бідкаються, а влада розводить руками". Вот и весь фильм такой – в сине-серых тонах с тягучей музыкой.

Кадр из фильма "Ненасытный" / фото Kinomania Film Distribution

Именно эта шахта станет тем местом, откуда вырвется настоящий ужас, который превратит в кошмар жизнь 12-летнего школьника Лукаса (Джереми Т. Томас) из неблагополучной семьи, а позже зацепит и других жителей городка. Парень, который явно недоедает и над которым вечно издеваются одноклассники, будет вынужден прятать кровожадное сверхъестественное существо в своем доме. Однако, разумеется, так продолжаться будет недолго.

Само оригинальное название фильма Antlers, что дословно переводится как "Оленьи рога", конкретно намекает тем, кто хоть немного знаком с американским фольклором, какой ужас припасен в фильме. А именно – речь пойдет о вендиго. В мифологии индейцев – это дух-людоед, который первоначально воспринимался как символ ненасытного голода и голодной зимы. Собственно, отсюда и украинское адаптированное название "Ненасытный". А "Оленьи рога" – потому что они являются неотъемлемым атрибутом этого антропоморфного существа, неспособного утолить голод. В целом, создатели фильма не слишком отходили от канона, который фанаты хоррора могли уже не раз видеть во всевозможных американских фильмах-сериалах, от "Мастеров ужаса" до "Сверхъестественного", основанных на городских легендах.

Тем не менее, Купер решил придать истории этого персонажа чуть больше человечности, объяснив, почему 12-летний ребенок так самоотверженно защищает существо, таким образом сделав небольшое отступление в жанр социальной драмы.

Кадр из фильма "Ненасытный" / фото Kinomania Film Distribution

Параллельно в город возвращается школьная учительница Джулия Медоуз (Кери Расселл). Из контекста становится понятно, что в юношестве она покинула город, спасаясь от насилия в семье. На которое все вокруг закрывали глаза. Именно поэтому она не смогла пройти мимо Лукаса, внешний вид которого откровенно свидетельствовал о том, что в его жизни что-то не так.

Однако поначалу, когда она пытается обратить внимание общественности на судьбу парня – от директора школы до своего брата и по совместительству шерифа Пола (Джесси Племонс) – все пытаются закрыть на ситуацию глаза. Мол, его отца признали способным быть опекуном детей, да и вообще лучше оставить все как есть и не вмешиваться. Как раз в этом человеческом безразличии и кроется главный ужас фильма. Мальчик настолько не верит в то, что ему кто-то поможет, что он готов оберегать кровожадного монстра, принося ему трупы животных и покрывая убийства, и свято веря в то, что тот также будет о нем заботиться.

И о самом хорроре в "Ненасытном". Фильм снят в общей мрачной спокойной атмосфере, хотя там присутствуют несколько через чур подробных кадров с расчлененными телами, однако их здесь не так уж много и в целом они использованы оправданно. Также в фильме пару раз весьма успешно использован прием "внезапного страха", который наверняка пощекочет вам нервишки. Ведь именно за этим люди ходят на фильмы ужасов.

Кадр из фильма "Ненасытный" / фото Kinomania Film Distribution

Отдельно стоит также похвалить сцены превращения вендиго (его сыграл Скотт Хейз). В принципе, у фильма довольно хороший каст, хоть и без громких имен. Исполнивший роль Лукаса юный Джереми Т. Томас, пожалуй, справился с задачей лучше всех – так передать ужас и отчаяние не каждый взрослый актер сможет.

Наш вердикт. "Ненасытный" получился довольно неплохим атмосферным хоррором, который не предлагает ничего революционно нового, но при этом держит зрителя в напряжении и способен пару-тройку раз припугнуть. Здесь довольно неплохая картинка без излишнего количества неприятных моментов с вполне достойной актерской игрой. В целом, на фоне общего кризиса в жанре ужасов смотрится очень даже неплохо. Фанатам жанра должно "зайти".

Общая оценка – 6/10.

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О других киносериальных новинках недели читайте в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

Автор: Марина Григоренко

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Теги: кинотеатрфильмы и сериалырецензия
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