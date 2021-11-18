Настоящий ужас скрывается в человеческом безразличии: рецензия на фильм "Ненасытный"

18 ноября в украинский прокат вышел атмосферный фильм ужасов "Ненасытный". УНИАН разбирался, удалось ли режиссеру Скотту Куперу, заручившемуся продюсерской поддержкой самого Гильермо Дель Торо, снять проклятья "кризиса жанра" в современном хорроре.

Жанр фильмов ужасов уже не первый десяток лет находится в затяжном кризисе. Кажется, кинематографисты уже перепробовали все возможные сюжеты и все возможные приемы, чтобы напугать зрителя. Чтобы хоть как-то соригинальничать, кто-то решается показать на экране неоправданную мерзость, а кто-то – вывести на передний план глубокий смысл. Но получается из этого что-то годное далеко не у всех. Удалось ли создателям фильма ужасов "Ненасытный" удивить или хотя бы напугать зрителя, читайте в свежем обзоре УНИАН.

Фильм ужасов "Ненасытный" является продюсерским проектом Гильермо Дель Торо ("Хеллбой", "Лабиринт Фавна", "Багровый пик", "Форма воды"), и именно за счет этого факта зрителя пытаются заманить в кино. Впрочем, на этом участие культового хоррор-режиссера в работе над фильмом заканчивается.

Тем не менее, постановщик фильма Скотт Купер также не последний человек в мире большого кино. Как режиссер он дебютировал в 2009 году с музыкальной драмой "Сумасшедшее сердце", которая получила несколько престижных наград и номинаций, включая "Оскар" за лучшую песню и лучшую мужскую роль. Далее последовал криминальный триллер "Из пекла" с Кристианом Бейлом и Вуди Харрельсоном, криминальная драма "Черная месса" с Джонни Деппом и вестерн "Недруги" все с тем же Бейлом и Розамунд Пайк. В общем, Купер хоть и не штамповал фильмы пачками, но каждая его работа собирала звездные актерские составы и получала положительные отзывы критиков.

Запланированный к выходу на 2020 году фильм ужасов "Ненасытный" был скромнее по бюджету и актерскому составу, а сам Купер впервые поработал в таком жанре. В какой-то мере последний момент пошел на пользу фильму, ведь режиссер не зацикливался чисто на рамках жанра, параллельно пытаясь поднять социально чувствительные темы.

Итак, события фильма разворачиваются в маленьком бесперспективном городке в штате Орегон, и вся атмосфера фильма об этом регулярно напоминает. Здесь процветает бедность и мелкая преступность, и все уповают на повторное открытие заброшенной шахты. Как говорят, "люди бідкаються, а влада розводить руками". Вот и весь фильм такой – в сине-серых тонах с тягучей музыкой.

Именно эта шахта станет тем местом, откуда вырвется настоящий ужас, который превратит в кошмар жизнь 12-летнего школьника Лукаса (Джереми Т. Томас) из неблагополучной семьи, а позже зацепит и других жителей городка. Парень, который явно недоедает и над которым вечно издеваются одноклассники, будет вынужден прятать кровожадное сверхъестественное существо в своем доме. Однако, разумеется, так продолжаться будет недолго.

Само оригинальное название фильма Antlers, что дословно переводится как "Оленьи рога", конкретно намекает тем, кто хоть немного знаком с американским фольклором, какой ужас припасен в фильме. А именно – речь пойдет о вендиго. В мифологии индейцев – это дух-людоед, который первоначально воспринимался как символ ненасытного голода и голодной зимы. Собственно, отсюда и украинское адаптированное название "Ненасытный". А "Оленьи рога" – потому что они являются неотъемлемым атрибутом этого антропоморфного существа, неспособного утолить голод. В целом, создатели фильма не слишком отходили от канона, который фанаты хоррора могли уже не раз видеть во всевозможных американских фильмах-сериалах, от "Мастеров ужаса" до "Сверхъестественного", основанных на городских легендах.

Тем не менее, Купер решил придать истории этого персонажа чуть больше человечности, объяснив, почему 12-летний ребенок так самоотверженно защищает существо, таким образом сделав небольшое отступление в жанр социальной драмы.

Параллельно в город возвращается школьная учительница Джулия Медоуз (Кери Расселл). Из контекста становится понятно, что в юношестве она покинула город, спасаясь от насилия в семье. На которое все вокруг закрывали глаза. Именно поэтому она не смогла пройти мимо Лукаса, внешний вид которого откровенно свидетельствовал о том, что в его жизни что-то не так.

Однако поначалу, когда она пытается обратить внимание общественности на судьбу парня – от директора школы до своего брата и по совместительству шерифа Пола (Джесси Племонс) – все пытаются закрыть на ситуацию глаза. Мол, его отца признали способным быть опекуном детей, да и вообще лучше оставить все как есть и не вмешиваться. Как раз в этом человеческом безразличии и кроется главный ужас фильма. Мальчик настолько не верит в то, что ему кто-то поможет, что он готов оберегать кровожадного монстра, принося ему трупы животных и покрывая убийства, и свято веря в то, что тот также будет о нем заботиться.

И о самом хорроре в "Ненасытном". Фильм снят в общей мрачной спокойной атмосфере, хотя там присутствуют несколько через чур подробных кадров с расчлененными телами, однако их здесь не так уж много и в целом они использованы оправданно. Также в фильме пару раз весьма успешно использован прием "внезапного страха", который наверняка пощекочет вам нервишки. Ведь именно за этим люди ходят на фильмы ужасов.

Отдельно стоит также похвалить сцены превращения вендиго (его сыграл Скотт Хейз). В принципе, у фильма довольно хороший каст, хоть и без громких имен. Исполнивший роль Лукаса юный Джереми Т. Томас, пожалуй, справился с задачей лучше всех – так передать ужас и отчаяние не каждый взрослый актер сможет.

Наш вердикт. "Ненасытный" получился довольно неплохим атмосферным хоррором, который не предлагает ничего революционно нового, но при этом держит зрителя в напряжении и способен пару-тройку раз припугнуть. Здесь довольно неплохая картинка без излишнего количества неприятных моментов с вполне достойной актерской игрой. В целом, на фоне общего кризиса в жанре ужасов смотрится очень даже неплохо. Фанатам жанра должно "зайти".

Общая оценка – 6/10.

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Марина Григоренко

Автор: Марина Григоренко

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