Секретный ингредиент для яичницы: добавите его и вкус получится идеальным

Этот продукт неимоверно вписывается в концепцию полезного завтрака в азиатском стиле.

Яичница-глазунья на завтрак – классическое блюдо, но день за днем оно может становиться скучноватым. Добавляете ли вы беконный жир, паприку или топленое масло гхи – существует множество ингредиентов, способных заставить вкус яиц "заиграть".

Жарка на кунжутном масле – еще один способ добавить неожиданную пикантность, пишет Foodie. Яйца – это, по сути, чистый холст, готовый впитывать и передавать ароматы, не вступая с ними в конфронтацию. Кунжутное масло обладает насыщенным ореховым ароматом, который прекрасно дополняет естественную нежность яиц.

Когда масло нагревается, его характерный аромат наполняет воздух, так что вы начинаете наслаждаться блюдом еще до первого кусочка.

Видео дня

Кунжутное масло лучше всего раскрывается в продуманных сочетаниях. Несколько капель соевого соуса или тамари добавят вкус "умами", а свежий зеленый лук или шнитт-лук сбалансируют насыщенность масла.

Если вкус кунжута кажется вам слишком резким, можно смешать жиры. Попробуйте пожарить яйца на сливочном или нейтральном растительном масле, добавив несколько капель кунжутного в самом конце. Помните, что кунжутное масло прогоркает быстрее других, поэтому храните его в прохладном темном месте.

Масло из обжаренного кунжута обладает гораздо более резким вкусом

Разумеется, для этой затеи важно выбрать правильный тип масла. Масло из сырого (необжаренного) кунжута имеет более высокую точку дымления, поэтому оно идеально подходит для жарки яиц. Масло из обжаренного кунжута, напротив, уже обладает глубокими жареными нотками и обычно используется для заправки готовых блюд, а не для высокотемпературной обработки – иначе оно может начать горчить.

Многие азиатские блюда полагаются на этот тип ароматного масла как на финальный штрих. Один из пользователей Reddit предупредил: "Я пробовал жарить на масле из обжаренного кунжута, вкус слишком сильный. Это на годы отбило у меня охоту к кунжутному маслу". Другой пользователь посоветовал: "Обжаренное кунжутное масло – очень мощный продукт. В китайской кухне его используют экономно: нужна всего чайная ложка, чтобы придать вкус всему блюду".

Как и в случае с глазуньей, обычный скрэмбл легко поднять на новый уровень с помощью воображения. Если вы готовите классический западный завтрак с беконом, панкейками и картофельными оладьями – лучше пропустите этот ингредиент. Но для рисовых боулов и блюд в азиатском стиле кунжутное масло подходит идеально.

Ранее УНИАН сообщал, как пожарить аппетитную яичницу с водой на сковороде.

Вас также могут заинтересовать новости: