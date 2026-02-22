Клопотенко взволновал сеть признанием о том, как любит есть (видео)

Повар советует иногда откладывать вилку.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко признался, что ему нравится есть руками.

Он опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, в котором рассказал, что узнал о появлении этикета использования вилок из истории Италии. "Просто несколько человек из высшего общества придумали, что нужно есть вилками. Где-то привезли из Китая эту фишку, или откуда-то. И теперь весь мир так ест. А зачем?" - спросил Клопотенко.

Ресторатор отметил, что при изучении различных процессов часто обращается к нейробиологии. По его словам, прикосновение к еде и губам создает "мини-поцелуй пальцами", который значительно усиливает вкусовые ощущения:

"Мы чувствуем в три раза больше. А вилкой мы укололи - поели. Да, это выглядит более этично. Но на самом деле вкус совершенно другой".

Повар отметил, что не призывает откладывать вилки и ложки навсегда. Он советует иногда позволять себе есть руками, ведь это, по его словам, совсем другой уровень удовольствия от еды.

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Клопотенко рассказал, какие три блюда можно приготовить на время длительных отключений света, чтобы всегда иметь в холодильнике готовую еду, которая не испортится.

Вас также могут заинтересовать новости: