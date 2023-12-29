Не о машинах и гонках: обзор байопика "Феррари" с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

28 декабря 2023 года в украинский прокат вышел байопик "Феррари", рассказывающий о самом сложном периоде из жизни основателя легендарной автомобильной компании – Энцо Феррари. Каким получился новый фильм голливудского экшн-ветерана Майкла Манна, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Феррари" (Ferrari).

О чем новый фильм

Фильм "Феррари" основан на реальных событиях, которые происходили в 1957 году. 59-летний бывший автогонщик Энцо Феррари, а ныне основатель/владелец автомобилестроительной компании "Феррари" и одноименной команды гонщиков переживает сплошной кризис как в профессиональной, так и в личной жизни.

Компания, которую он основал десять лет назад вместе с женой Лаурой, оказывается на грани банкротства. У Феррари совсем немного времени, чтобы придумать, как спасти свой бизнес. И тут у него возникает хитрый план – нужно сделать так, чтобы его компанию приобрел крупный игрок, как, например, "Форд" или "Фиат". А для этого нужно представить "Феррари" более привлекательной, с одной стороны, прибегнув к манипуляциям в прессе, с другой – выиграв Милле Милья, опасную гонку по Италии длиной 1000 миль. А сделать это очень нелегко, ведь в те времена гонки были крайне опасными – гонщики гибли один за другим, садясь в своей повседневной одежде за руль не слишком надежных авто с сомнительными средствами защиты (или вообще без них).

Однако машинно-гоночную составляющую нельзя назвать главной в фильме "Феррари". Гораздо больше внимания уделено личной жизни героев. За год до основных событий единственный сын Энцо и Лауры умер в возрасте 24 лет после тяжелой болезни. Это добавляет еще больше напряженности в отношения между супругами, которые и до этого уже давно были неидеальными – Энцо все больше времени проводит со своей давней любовницей Линой Ларди, с которой он воспитывает 12-летнего внебрачного сына Пьеро. Собственно, "Феррари" – это в первую очередь фильм о признании и принятии второго сына Энцо, которому он в будущем хочет передать свой бизнес.

И тут возникает еще одна проблема – чтобы спасти свой бизнес, Энцо должен убедить свою законную жену передать под его контроль ее часть акций компании. Сначала, хотя и при определенных условиях, она соглашается. Однако именно на стадии оформления документов она случайно узнает о существовании Пьеро – и это изрядно злит женщину. Ведь пока она до сих пор оплакивает своего сына и живет в несчастливом в браке, для ее мужа продолжается жизнь, в которой у него есть ребенок и любимая женщина. Тут важно отметить, что разводы в Италии разрешили лишь в 1970 году, однако этот факт, как и еще несколько важных для сюжета нюансов, в фильме зрителям не уточнили, а потому кое-что им было не совсем понятно.

Несмотря на вот такой драматический сюжет, на самом деле большая часть фильма построена легко, красиво и даже с юмором, в духе классической спортивной истории. Вот только горькая концовка перечеркивает весь позитив и напоминает, насколько эгоцентричным был Энцо Феррари и насколько опасными и безответственными были автомобильные гонки в Италии тех времен (собственно, именно после 1957 года Милле Милья официально запретили).

О режиссере

Режиссером фильма выступил голливудский экшн-ветеран Майкл Манн, который запомнился суровым мужским кино.

Манн заявил о себе в 1981 году своим полнометражным дебютом – криминальной драмой "Вор" с Джейсом Канном в главной роли. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где он боролся за "Золотую пальмовую ветвь".

Далее последовали историческая приключенческая драма "Последний из могикан" (1992), получившая "Оскар" за лучший звук, и криминальный боевик "Схватка" (1995) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях. Последний был успешным в прокате и получил положительные отзывы критиков, которые особо отмечали режиссуру, сценарий, экшн, звук и актерскую игру. И хотя фильм не получил большого количества наград и номинаций, он считается одним из лучших образцов жанра боевиков в истории.

В то же время, следующий фильм Манна – снятый на реальных событиях драматический триллер "Свой человек" (1999) с Аль Пачино и Расселом Кроу в главных ролях – был отмечен целой охапкой номинаций. Лента получила аж семь номинаций на "Оскар" и пять на "Золотой глобус", однако все равно осталась без наград.

Далее Манн снял криминальный триллер "Соучастник "(2004) с Томом Крузом, криминальную драму "Полиция Майами: Отдел морали "(2006) с Колином Фарреллом и Джейми Фоксом, а еще гангстерский боевик "Джонни Д." с Джонни Деппом и Кристианом Бэйлом.

В то же время Манн снимает визуально красивое кино, и "Феррари" отнюдь не является исключением. Загородные трассы, архитектура севера Италии, интерьеры, костюмы и, бесспорно, сами авто – все это не может не радовать глаз.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме исполнил двукратный номинант на премию "Оскар" ("Черный куклуксклановец", "Брачная история"), американский актер Адам Драйвер. Он на 20 лет моложе своего экранного персонажа, поэтому возраст "подтянули" с помощью грима.

Интересно, что это уже второй "итальянский" байопик в карьере Драйвера за последние пару лет – буквально в 2021 году вышла биографическая драма "Дом Гуччи" Ридли Скотта с актером в роли Маурицио Гуччи. Сам Манн говорит, чтобы выбрал Драйвера на роль Энцо Феррари именно после просмотра этого фильма. Было ли это решение удачным? Мнения противоречивы.

Без сомнения, Драйвер прекрасный актер, который несмотря на довольно нестандартную внешность прекрасно вписывается в любую роль. Впрочем, просматривая "Феррари" зритель не мог избавиться от сравнений с "Домом Гуччи" – здесь даже была такая же нелепая сцена секса на столе.

А вот кто был главной звездой "Феррари" – так это лауреатка "Оскара" Пенелопа Крус, сыгравшая жену Энцо Феррари Лауру. Ее героиня – сильная и умная женщина, которая до последних дней своей жизни имела колоссальное влияние на жизнь и карьеру Энцо Феррари, да и вообще была главной движущей силой и голосом разума во всем. Очень мощный перформенс.

В то же время, в Италии часть критиков имела претензии к кастингу в "Феррари" – мол, в фильме итальянцев играли все кроме итальянцев: американцы, британцы, испанцы…

В частности, кроме Драйвера и Крус в фильме задействованы Шейлин Вудли ("Виноваты звезды", "Мавританец", франшиза "Дивергент"), сыгравшая роль любовницы Феррари Лины Ларди, и Патрик Демпси (сериал "Анатомия Грей"), которому досталась роль знаменитого итальянского гонщика Пьеро Таруффи.

Джек О'Коннел ("Юнайтед", "Несломленный", сериал "Северные воды") воплотил образ британского гонщика Питера Коллинза, а звезда бразильского кино Габриэль Леоне сыграл испанского гонщика-аристократа Альфонсо де Портаго.

Реакция на фильм

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в августе 2023 года, где он получил в целом положительные отзывы.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,8 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения критиков и 72% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 73 балла из 100, а широкая аудитория – в 6,1 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Стоит отметить, что фильм "Феррари", который был снят с претензией на награды, полностью обошла стороной премия"Золотой глобус". Учитывая это, вполне возможно, что фильм проигнорирует и оргкомитет "Оскара", ведь обычно эти две кинопремии во многом совпадают.

Наш вердикт

"Феррари" – это биографический фильм, а потому для знатоков гоночного мира здесь не будет каких-то сюрпризов. Но даже несмотря на это, фильм будет интересно смотреть за счет того, как он снят – это очень красивый фильм с достойной актерской игрой.

В то же время тем, кто далек от спортивной темы, будет интересно смотреть ленту, ведь это скорее драматический фильм о жизни и бизнесе, чем о спортивных достижениях и гонщиках, как, например, "Аутсайдеры" Джеймса Мэнголда (2019) или "Гонка" Рона Ховарда (2013).

При этом фильм упускает несколько интересных моментов, которые можно было бы раскрыть в конце для логического завершения – даже в финальных титрах была перечислена лишь часть последствий основных событий, о которых зрителям было бы интересно узнать с экрана, а не потом из "Википедии".

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко