В первом сезоне 'Гарри Поттера' появится взрослый Рон Уизли, - СМИ

HBO продолжает расширять актерский состав будущего сериала о Гарри Поттере. К проекту присоединились новые актеры, а также появились подробности о сценах и локациях съемок.

По данным Redanian Intelligence, который специализируется на новостях, инсайдах и аналитике по популярным фэнтезийным франшизам, британская актриса Наоми Виртнер ("Хромые лошади") получила роль мадам Малкин - владелицы магазина одежды на аллее Диагон.

Интересно, что сын актрисы, Фрэнк Диллейн, ранее сыграл юного Тома Реддла в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

Также в сериале появится актер Луи Шелтон, который исполнит необычную версию Рона Уизли - его воображаемый образ в Зеркале Яцрес, где герой видит себя старостой школы.

Еще одну небольшую роль получил британский актер Нил Эдмонд. Он сыграет менеджера отеля. Вероятно, речь идет о Railview Hotel, сцену из которого не включили в первый фильм, но теперь адаптируют в сериале.

Напомним, недавно Дэниел Рэдклифф рассказал, что они с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом обсуждали перезапуск фильмов, которые принесли им мировую популярность.

