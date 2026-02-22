Гороскоп на 23 февраля по картам Таро: Водолеям - движение вперед, Рыбам - командная работа

Этот день будет эмоциональным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 23 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день принесет новости и предложения. Но следует все хорошо взвесить и не действовать поспешно. Интуиция направит на правильный путь.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта – "Семерка Мечей". В начале недели стоит быть внимательными к деталям и не доверять всему на слово. Возможна ситуация, когда кто-то недоговаривает или действует в своих интересах. Однако стоит сначала собрать факты, а уже потом делать выводы. Овнам следует держать планы при себе, пока не будете уверены в результате. Хитрость может быть как угрозой, так и вашим инструментом, если использовать ее мудро. Больше думайте о себе и собственном развитии.

Телец

Ваша карта – "Туз Мечей". Придет ясность в вопросе, который долго оставался туманным. Возможно, вы наконец увидите ситуацию без иллюзий и поймете, что делали не так. День удачный для важных решений и четких разговоров. Не бойтесь резать лишнее – иногда правда освобождает быстрее, чем компромиссы. Действуйте логично и без лишней эмоциональности. А еще позаботьтесь о собственном здоровье. Лучше не решать сложные дела в этот день.

Близнецы

Ваша карта – "Девятка Жезлов". Вы близки к завершению сложного этапа, но еще нужно выдержать последний рывок. Не сдавайтесь за шаг до финиша, даже если уже не чувствуете сил. Этот день может принести проверку на выносливость. Но вы справитесь и будете радоваться своим успехам. Также старайтесь сохранить границы и не позволяйте другим обесценивать усилия. Настойчивость – это сейчас залог успеха. Со временем все будет так, как вы мечтали.

Рак

Ваша карта – "Король Кубков". Эмоциональная зрелость поможет урегулировать напряженную ситуацию в понедельник. Вы способны сохранять спокойствие даже тогда, когда другие теряют контроль, особенно на работе. День благоприятен для примирений и важных шагов. Сейчас ваш баланс – это пример для других. Поэтому не бойтесь давать советы и мотивировать окружающих. Ваш опыт пригодится или даже поможет уладить некоторые спорные моменты.

Лев

Ваша карта – "Пятерка Жезлов". Возможна конкуренция или споры, особенно в рабочих вопросах. Не воспринимайте это негативно, а скорее как пространство для размышлений и роста. День научит вас отстаивать позицию без агрессии. Обратите внимание на вопросы руководства. Однако главное – не распыляйте силы там, где нет смысла соревноваться. Выберите для себя то, что действительно важно. Во второй половине дня вас ждет приятный бонус или новость.

Дева

Ваша карта – "Туз Пентаклей". Появится новый шанс в финансовых вопросах. Возможно, вы получите предложение о дополнительном источнике дохода или сможете увеличить свой бюджет благодаря новым идеям. День благоприятен для практических решений. Например, инвестируйте в то, что имеет долгосрочную перспективу. Маленький старт может перерасти в стабильность. Девам следует больше думать о будущем.

Весы

Ваша карта – "Верховная Жрица". Весам в понедельник нужно доверять интуиции больше, чем чужим словам. Вы можете принять решение, которое станет тайной для близких. Поэтому не раскрывайте все карты сразу, чтобы получить желаемый результат. Сейчас успех на вашей стороне, однако есть риски его упустить из-за необдуманных действий. Проявите осторожность и ответственность. А еще щедрость по отношению к второй половинке. Она нуждается в вашем внимании и романтике.

Скорпион

Ваша карта – "Десятка Кубков". Гармония в отношениях выходит на первый план. Возможно приятное семейное событие, которое еще больше укрепит ваши чувства. День благоприятен для восстановления доверия. Поэтому говорите об эмоциях открыто, без прикрас и обид. Вас ждет новость, которая принесет радость. Есть вероятность, что вы будете еще больше восхищаться своим партнером/партнершей после определенной информации. Откройте свое сердце для новых впечатлений.

Стрелец

Ваша карта – "Рыцарь Пентаклей". Стабильность важнее скорости. Поэтому в этот день следует сделать паузу и подумать о своем состоянии. Не спешите принимать решения, а выполните только то, что давно откладывали. Последовательность принесет результат. Во второй половине дня следует подумать об отдыхе. Сейчас Стрельцам нужно спокойствие – после времени наедине появятся силы и новые идеи. Не игнорируйте знаки судьбы и свои желания.

Козерог

Ваша карта – "Башня". Возможен резкий поворот событий в начале недели. Но не пугайтесь – это очищение пространства для нового. День может изменить ваши приоритеты. Не цепляйтесь за то, что уже утратило актуальность. Через кризис приходит обновление. Со временем вы поймете, что все было к лучшему. Также проведите время с родными, которые скучают по вам, и искренними разговорами.

Водолей

Ваша карта – "Шестерка Мечей". Вы постепенно оставляете сложный период позади. Решение двигаться вперед – это лучшее, что вы могли сделать для себя. Помните, что даже неудачные шаги дают опыт и большее понимание ситуации. Водолеям не стоит возвращаться к тому, что уже отпустили. Вы сделали все, что от вас зависело, поэтому сейчас подождите и отпустите внутренние волнения. Все стабилизируется.

Рыбы

Ваша карта – "Тройка Пентаклей". Не пытайтесь справиться со всем самостоятельно. Именно командная работа или дополнительное обучение дадут вам больше шансов получить желанное. Вместе вы достигнете большего, чем в одиночку. Вера в себя поможет преодолеть любые барьеры. Но не забывайте о холодном разуме и четких действиях. А еще не делайте ничего в спешке.

