Гоустфейс в большом городе: обзор слэшера "Крик 6" с Дженной Ортегой

9 марта в украинский прокат выходит шестая часть культовой слэшер-франшизы "Крик", решительно настроенная продолжить и превзойти достижения прошлогоднего успешного ребута, сделав дополнительную ставку на растущую популярность звезды сериала "Уэнздей" Дженны Ортеги. Что из этого вышло, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Крик 6" / Scream VI (максимально без спойлеров).

Немного предыстории

Первый фильм из серии "Крик" вышел в далеком 1996 году и стал настоящим хитом. Тогда признанный мастер жанра Уэс Крейвен ("У холмов есть глаза", "Кошмар на улице Вязов") одновременно положил начало успешной франшизе и вернул интерес к молодежным фильмам ужасов, а актеры Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кортни Кокс надолго обеспечили себя работой и признанием.

В 1997 и 2000 годах Крейвен снял еще две не менее успешные части "Крика", каждая из которых одновременно сохраняла "золотые правила" серии, изящно самоиронизировала с помощью приема "фильм в фильме" и удивляла новыми поворотами. А еще серия держала внимание зрителя тем, что каждый раз под маской Гоустфэйса прятался новый убийца или убийцы. Тем не менее, на волне успеха франшиза замолчала на более чем 10 лет – пока в 2011 году Крейвен не попытался возродить ее, выпустив "Крик 4".

Режиссер был решительно настроен снять также пятую и шестую часть, однако на пути к этому возникло немало преград. Во-первых, Уэс Крейвен скончался в 2015 году. Кроме того, четвертую часть как критики, так и зрители восприняли хуже предыдущих, поэтому появились сомнения, а вообще актуален ли жанр слэшер.

Ну а после секс-скандала с Харви Вайнштайном у Dimension Films, которая принадлежала его младшему брату Бобу Вайнштайну и снимала предыдущие "Крики", начались проблемы. Вскоре права на франшизу по дешевке перекупила Spyglass Media Group, которая взялась ее возродить. Поручили снимать продолжение дуэту режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлеру Джиллету, которые ранее успешно работали над хоррорами "З/Л/О", "Пришествие дьявола" и "Я иду искать".

Режиссеры с самого начала пообещали, что в своей работе они обязательно почтят Уэса Крейвена, при этом сделав так называемый requel – "мягкий перезапуск" франшизы, когда вроде бы запускается ее новый виток с новыми центральными героями, но и старые каноны и персонажи сохраняются. И со своей работой они справились превосходно: фильм понравился как критикам, так и зрителям, а также собрал впечатляющую "кассу" – 140 миллионов долларов при бюджете в 24 миллиона (наш обзор о "Крик 4" читайте по ссылке). Поэтому продолжение, стоимость создания которого подняли до 35 миллионов долларов, ждать пришлось совсем недолго – чуть больше года.

О чем фильм

События новой части франшизы перенесены с оригинальной локации – небольшого городка Вудсборо – в мегаполис Нью-Йорк. Именно сюда перебрались герои, выжившие в предыдущей части, чтобы начать новую жизнь – сестры Сэм и Тара Карпентер и близнецы Чад и Минди Микс-Мартин. Трое из них теперь учатся в местном колледже, а старшая Сэм донимает свою младшую сестру чрезмерной опекой. В городе они заводят еще нескольких друзей: помешанную на сексе сожительницу Квин, ботана-девственника Итана, девушку Минди Анику и тайного любовника Сэм из дома напротив Дэнни. И каждый из них может быть следующим убийцей, о чем постепенно задумываются наши герои.

Шестой фильм традиционно для серии начинается со звонка убийцы своей жертве. Привлекательная преподавательница колледжа Лаура (как потом выяснятся – именно там учатся герои) приходит в модный бар на свидание с парнем из интернета. И хотя ее специализацией является кинопроизводство (в частности, слэшеры), Призрачному лицу довольно легко удается заманить ее в темный переулок и разобраться с ней. Однако на этот раз авторы фильма прибегают к двойному звонку – теперь уже сам убийца получает судьбоносный звонок.

Чтобы выследить убийцу, друзьям придется воссоединиться с Гейл Уэзерс, которая также проживает в Нью-Йорке. Но проблема в том, что в своей последней книге она сделала несколько небрежных заявлений о Сэм, которые благодаря силе интернета вскоре подняли волну хейта в Сети, якобы на самом деле она убийца, которая подставила Ричи и Эмбер из предыдущей части. Это, в свою очередь, заставляет Сэм усомниться в себе, тем более, что ее до сих пор преследует образ ее настоящего отца – убийцы Билли Лумиса из первой части.

Кроме того, к команде присоединятся персонаж Кирби Рид, выжившая в фильме "Крик 4" – теперь она представлена как агент ФБР, охотящаяся на Гоустфейса. Впрочем, и она скрывает определенные секреты.

Режиссеры и актеры

К работе над шестым фильмом прогнозируемо вернулись Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, снявшие фильм "Крик 5". На этот раз они задались целью обыграть в фильме феномен "франшизы", который должен был стать последователем "риквелла". Для ретрансляции своего замысла они использовали персонаж Минди Микс-Мартин – настоящей фанатки фильмов ужасов, которая по ходу фильма объясняла, что, по законам франшизы, каждый новый фильм должен быть масштабнее предыдущего: больший бюджет, больше убийств, жертвование кем-то из главных персонажей и нестандартные сюжетные повороты, чтобы "не как в предыдущей части". Собственно, именно этим и занимались режиссеры в новой части (хотя и не всегда удачно).

На этот раз главной звездой фильма стала Дженна Ортега (Тара Карпентер), которая с момента выхода пятого "Крика" успела превратиться из юной перспективной актрисы в топ-звезду благодаря сериалу "Уэнздей". Собственно, грех было не построить рекламную кампанию "Крика 6" на ее имени.

Старшую сестру Карпентер сыграла Мелисса Баррера, а к роли близнецов вернулись Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун. Кортни Кокс снова сыграла Гейл Уэзерс, а потрепанная жизнью бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьери – Кирби Рид.

А вот Нив Кэмпбелл, которая изначально должна была появиться в новой части, в итоге отказалась от роли, потому что ее не устроил гонорар. Возможно, сейчас скажем крамольную вещь, но, в принципе, отряд не так уж и заметил потерю бойца. Тем временем, без Дьюи Райли было грустно, но, к сожалению, персонаж Дэвида Аркетта был окончательно убит в предыдущей части.

Среди новичков франшизы – Дермот Малруни ("Бесстыдники", "Астрал 3"), который играет детектива Бейли (и отца Куинн), Лиана Либерато в роли Куинн, Джек Чемпион (человеческий ребенок из последнего "Аватара") в роли Итана и Девин Некода в роли Аники. Джош Сегарра ("Стрела", "Полиция Чикаго") сыграл роль Дэнни, а Самара Уивинг ("Няня", "Игра в прятки") – преподавательницу колледжа. Также одну маленькую, но важную роль исполнил Тони Револори ("Человек-паук", "Дом с прислугой").

Реакция на фильм

Мировая премьера "Крика 6" состоялась 6 марта в Ню-Йорке, а в широкий прокат он официально попадет 10 марта. По итогам первых закрытых показов новинка получила скорее положительные отзывы. Так, на IMDb фильм в настоящее время имеет оценку 7,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 78% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic кинообозреватели дали ему оценку 68 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

Фильм "Крик 6" в целом оказался довольно неплохим, однако и восторга он не вызвал. После просмотра создается впечатление, что его создатели, пытаясь создать что-то нетипичное, перемудрили – под конец даже стало немножко крынжово, когда стирается граница между "возможно, переборщили" и "так и задумано, это самоирония". Способность некоторых героев бодро бегать с распоротым животом или неоднократно воскресать в какой-то момент даже начала раздражать. Да, мы понимаем, что это только фильм, и там возможно все, но все же надо знать меру. Это же не "Очень страшное кино".

Тоже самое можно сказать и о тайминге – в некоторых моментах двухчасовой фильм казался немного затянутым, его запросто можно было бы уложить в 1:40.

В то же время, стоит отметить, что авторы очень хорошо сумели воспользоваться преимуществами большого города. Например, весьма достойной оказалась сцена в метро.

При этом создателям фильма удалось создать довольно качественных и, чего уж скрывать, привлекательных персонажей. Где-то в этом заслуга самих актеров, а где-то – мастерство сценаристов.

Сам Гоустфэйс в новом фильме получился также довольно удачным – такой себе самоуверенный, резкий персонаж, за плечами которого немалый опыт. При этом создателям удавалось довольно долго удерживать интригу и мастерски запутывать зрителей.

"Крик 6" вряд ли попадет в ваш список фильмов, которые обязательно стоит посмотреть когда-нибудь еще раз. Однако он будет довольно хорош для похода в кинотеатр с большой компанией друзей под попкорн и пиво.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко