Звезда 'Тихої Нави' эмоционально рассказал, как изменился Николаев за время войны

Актер впервые приехал домой осенью прошлого года.

Украинский актер театра и кино Александр Рудинский ("Носоріг", "Камінь, ножиці, папір", "Тиха Нава") рассказал о впечатлениях от родного Николаева, который пострадал от войны.

В интервью РБК-Украина артист рассказал, что за все время полномасштабной войны только недавно впервые приехал к родителям. С мамой Рудинский в течение этих четырех лет виделся, а вот с отцом встретиться не получалось. После поездки он пообещал себе хотя бы раз в несколько месяцев возвращаться домой. Николаев актер описал так:

"Он... Побит. Не массово, но точечно, на это очень больно смотреть. Больше всего разрушений в центре, ОГА. Я приходил на Аллею славы, смотрел на портреты погибших ребят. Там были и мои знакомые, которые находились в том здании в день обстрела. Мой лучший друг должен был быть там, он госслужащий. Его спасло чудо, утром сказали ехать на другое дежурство. А сейчас у него сынок родился".

Рудинскому город показался опустошенным, а поскольку он посетил его в ноябре, то увидел лужи и сырость, а также застал серьезные блэкауты. "В домах нет генераторов, люди живут значительно проще, чем в Киеве. Но цены дешевле, это меня поразило", - добавил актер.

Напомним, ранее Александр Рудинский эмоционально отреагировал на то, что фильмы о войне в Украине не попали в список номинантов на "Оскар".

