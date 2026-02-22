'Ненавидел весь мир': Рудинский откровенно рассказал о кризисах в жизни

Артист поставил на паузу новые съемки.

Украинский актер Александр Рудинский, известный по британскому короткометражному фильму "Камінь, ножиці, папір" и сериалу "Тиха Нава", рассказал о сложных периодах в своей карьере.

В интервью РБК-Украина 29-летний актер признался, что именно такой момент пережил зимой 2024 года. Тогда Рудинский около полутора недель находился в тотальной апатии и ненавидел весь мир. "Ничего не хотел. Все накопилось: работа, репетиции, война", - добавил он.

Артист отметил, что последний год также был очень насыщенным событиями, поэтому он сознательно взял себе паузу от съемок. Он надеется, что этот отдых продлится не менее 4-5 месяцев:

"Принципиально не соглашаюсь на новые проекты, хотя предложения были. Я хочу восстановиться, хочу, чтобы у меня снова появилось именно желание работать, а не просто механически исполнять роли. Год был слишком насыщенным, нужно выдохнуть".

