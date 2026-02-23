Известный украинский актер во второй раз женится

Вячеслав с возлюбленной также ответили, когда состоится их свадьба.

Украинский актер театра и кино Вячеслав Довженко, известный по ролям в фильмах "Інший Франко", "Кіборги" и "Буча", женится во второй раз.

Избранницей 48-летней звезды стала дизайнер костюмов Светлана. Когда и как именно произошло признание в любви - актер и его возлюбленная не уточнили, однако признались, что свадьбу планируют сыграть уже скоро

"Свадьба в этом году. Когда немного потеплеет, хочется тепла, весны. Признание было забавным. Когда придет время - мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения", - призналась пара в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

Влюбленные добавили, что знакомы уже семь лет, однако романтические отношения у них начались после начала полномасштабной войны. Именно тогда Светлана начала работать в театре костюмером, где играет Довженко. По словам актера, он был инициатором их романа.

"Я подарил цветы после спектакля, и Светлана это запомнила. Закончился спектакль, у меня были цветы, и лучший букет я подарил Светлане. Я считаю, что это была инициатива", - отметил артист.

К слову, актер уже был женат на коллеге Ксении Баша. Они прожили в браке 17 лет, но в 2018 году развелись. У них есть два общих сына Василий и Иван.

Напомним, ранее стало известно, что известная украинская юмористка Анастасия Оруджова выходит замуж.

