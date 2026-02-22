5 атмосферных фильмов о ведьмах, которые стоит посмотреть

Тема колдовства всегда вызывает у людей множество эмоций.

Магия, тайны и темные силы всегда привлекали зрителей к экранам. В то же время истории о ведьмах имеют и более тревожный подтекст: в разные исторические периоды женщин нередко обвиняли в колдовстве без каких-либо доказательств, превращая страх и суеверия в настоящие трагедии.

УНИАН собрал подборку из пяти атмосферных фильмов, где магия предстает не только как зрелищный элемент, но и как неоднозначная сила - иногда реальная, а иногда лишь отражение человеческих страхов, способных изменить судьбы героев.

1. Ведьма

1630-е годы, Новая Англия. Пуританская семья, изгнанная из поселения, поселяется возле темного леса. Когда младший сын исчезает, а странные события начинают преследовать их, они подозревают, что среди них может скрываться настоящая ведьма.

2. Суспирия

Молодая танцовщица приезжает в престижную балетную академию в Берлине, где быстро обнаруживает, что за хореографическим блеском скрывается темная тайна.

3. Практическая магия

Сестры Оуэн наследуют магические способности, но их преследует семейное проклятие, которое мешает им найти любовь. Когда появляется угроза, они объединяют свои силы, чтобы защитить семью и разгадать тайны прошлого.

4. Ведьмы

Маленький мальчик едет с бабушкой в отель, где неожиданно сталкивается с тайным собранием ведьм. Эти зловещие существа имеют коварный план, и теперь герою придется найти способ остановить их, прежде чем они воплотят свой страшный замысел.

5. Колдовство: Наследие

Четыре девушки создают свой ковен и исследуют пределы своей магической силы, но вскоре понимают, что с большой силой приходит большая ответственность - и темные последствия.

