Горова честно ответила, в каких отношениях с Потапом

Продюсер публично обратилась к бывшему.

Известная украинская продюсер Ирина Горова ответила подписчикам, в каких отношениях сейчас со своим бывшим мужем-рэпером Алексеем Потапенко (Потапом).

Не секрет, что исполнитель во время полномасштабной войны живет за границей. Однако у бывших есть общий 17-летний сын Андрей, поэтому они продолжают общаться. Ирина отметила в своем Instagram, что сейчас парень находится с отцом на каникулах. Но где именно - не уточняла.

"Лёшка, привет, передавай малому привет. Я знаю, что он у тебя сейчас на каникулах, так что, пожалуйста, присмотри за ним", - обратилась Горовая к экс-мужу.

К слову, Потап и Ирина поженились в 1999 году. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Позже пара основала продюсерский центр MOZGI Entertainment и работала вместе в течение многих лет. Однако певец и продюсер в 2016 году официально развелись. Рэпер женился во второй раз на певице Насте Каменских, а Горова недавно заявила, что находится в отношениях с новым избранником, имя которого не называет.

