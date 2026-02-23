BAFTA-2026: стали известны имена победителей премии

Британская академия кино и телеискусства раздала свои награды.

Ежегодная премия BAFTA, которая является британским аналогом известной кинопремии "Оскар", отгремела в воскресенье, 22 февраля, в Лондоне. Стали известны имена победителей во всех категориях.

Кстати, 79-я церемония награждения собрала звезд британского и мирового кинематографа. Более того, BAFTA в этом году посетили принц и принцесса Уэльские. Ведущим мероприятия стал Алаг Камминг.

Как отмечает издание Variety, триумфатором вечера стала лента американского режиссера Пола Томаса Андресона "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Она получила главную награду в категории "Лучший фильм", а также еще шесть наград.

Фильм ужасов "Грешники" Райана Куглера получил сразу три награды.

К слову, в этом году среди номинантов был украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова. Однако британские киноакадемики отдали победу ленте "Мистер Никто против Путина" режиссера Дэвида Боренштейна о пропаганде в российской начальной школе с точки зрения одного из учителей.

Полный список победителей BAFTA 2026:

Лучший фильм - "Одна битва за другой"

Лучший режиссер - Пол Томас Андерсон, фильм "Одна битва за другой"

Лучший сценарий - Райан Куглер, фильм "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий - Пол Томас Андерсон "Одна битва за другой"

Лучший анимационный фильм - "Зоотрополис 2"

Лучший дизайн костюмов - "Франкенштейн"

Лучшие специальные визуальные эффекты – "Аватар: Огонь и пепел"

Лучший документальный фильм – "Мистер Никто против Путина"

Лучшая актриса – Джесси Бакли

Лучший актер - Роберт Арамайо

Лучшая актриса второго плана – Вунми Мосаку

Лучший актер второго плана – Шон Пенн

Лучшая операторская работа - "Одна битва за другой"

Лучший монтаж - "Одна битва за другой"

Лучший грим и прически - "Франкенштейн"

Оригинальная музыка - "Грешники"

Лучшее детское и семейное кино - "Бунг".

