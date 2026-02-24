Жена Усика впервые за долгое время показала 16-летнюю дочь-красавицу (фото)

Екатерина поздравила ее с днем рождения в сети.

Жена известного украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и дважды в тяжелом весе Александра Усика - Екатерина - поздравила их старшую дочь.

Сегодня, 24 февраля, Елизавета празднует свой день рождения. Ей исполнилось 16 лет. В своем Instagram звездная мама решила поздравить девочку.

"Сладкие 16! С днем рождения, моя любовь", - подписала Екатерина и показала фото именинницы, которая заметно подросла.

К слову, в 2009 году Екатерина и Александр сыграли свадьбу. Сейчас у супругов четверо общих детей: дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил, а также младшая дочь Мария. Ранее жена боксера отмечала, что во время войны их сыновья живут за границей. А старшая и младшая дочери часто приезжают с ними в Украину.

Напомним, ранее боксер Александр Усик отпраздновал годовщину свадьбы с женой и показал, каким был их романтический праздник в столице.

