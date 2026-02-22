Православный праздник сегодня в народе носит название Кислые девки.

23 февраля по новому церковному стилю в Украине вспоминают священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Также в эту дату начинается Великий пост 2026, а сам день в народе получил название Чистый понедельник. О главных обычаях даты, ее запретах и приметах, а также какой сегодня праздник церковный в староцерковном календаре - рассказываем ниже.

Праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю

23 февраля православные чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (согласно юлианского, старому церковному, календарю, вспоминать его будут 8 марта).

Поликарп жил в I-II веках на территории современной Турции. Он был сиротой, воспитывала его христианка Каллиста. Когда и она умерла, Поликарп раздал свое имущество бедным, а жизнь посвятил служению Богу.

Учился Поликарп у апостола Иоанн Богослов, и со временем сам стал одним из самых уважаемых богословов Малой Азии. Сначала Поликарпа поставили дьяконом, затем епископом Смирны и воспитал множество учеников. Святой также создал "Послание к Филиппинцам". В 86 лет Поликарп попал под гонения за христианскую веру и был сожжен за отказ отречься от Христа.

Кого из святых еще почитают сегодня по новому стилю: преподобных Иоанна, Антонина, Антиоха и других, а также преподобного Александра, основателя обители "Неусыпающих".

23 февраля 2026 года также начинается Великий пост - один из самых длинных и строгих в году. Этот пост продлится до Пасхи 12 апреля, а даты его одинаковы как для нового, так и для старого календарей.

Во время поста верующие стараются очистить душу и тело, стать духовно чище и победить свои слабости и пороки. Ограничения касаются и пищи: во время поста запрещены продукты животного происхождения, но в некоторые праздники разрешается рыба. Церковь подчеркивает, что смысл поста не в диете - в это время важно также молиться, работать над собой и избегать греховных поступков.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день совершают память преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, какие существуют традиции и запреты.

Традиции дня, что можно и чего нельзя делать сегодня

К святому Поликарпу обращаются как к ходатаю перед Господом, просят о помощи в воспитании детей и исцелении от болезней.

Первый день поста называют Чистый понедельник. Сегодня принято делать большую уборку в доме и готовиться к посту - день символизирует очищение и обновление, в первую очередь мыслей и поступков.

В народе день называют Поликарпов, а также Кислые девки - по поверью, если до поста девушка не обручилась, то "киснуть" ей в девках до самого лета.

В церковный праздник 23 февраля следует особенно следить за словами и поступками. Нельзя ругаться, сплетничать, лгать, желать зла или отказывать в помощи. Также не следует лениться, проявлять зависть, жадность или унывать.

Так как начинается Великий пост, то тем, кто постится, запрещено употреблять продукты животного происхождения - мясо, яйца, молочные и кисломолочные продукты, а также все, что может их содержать (за исключением дней, когда разрешена рыба).

По народным приметам сегодня не стоит пересчитывать деньги после заката - это к нищете, а также носить дырявые вещи - через дырки уходит удача. При уборке нельзя убивать пауков - их считают хранителями дома и финансового благополучия.

Приметы 23 февраля

По приметам дня можно узнать погоду и когда наступит весна:

сороки улетели в лес - скоро будет тепло, а если прячутся под крышу - жди метель;

воробьи начали строить гнезда - холодов больше не будет;

слышен стук дятла - к поздней весне;

голуби воркуют - погода будет ясной и хорошей;

туман в это день - лето будет дождливым и сырым.

Народные приметы гласят: какая погода в Чистый понедельник, такой будет и начало весны.

