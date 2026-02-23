Дом украинского певца разрушила ракета, племянники - в больнице (фото)

Украинский певец Владимир Заколодяжный, более известный как VARASH, сообщил о "прилете" российской ракеты в дом его семьи.
Исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии разрушенного дома, попросив друзей и знакомых о помощи. По словам артиста, сейчас его сестра с детьми лежит в больнице "Охматдет" - младший ребенок попал в реанимацию, а старшего уже прооперировали:
"Сегодня в дом моей семьи попала вражеская ракета России. Наш дом уничтожен полностью. Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера - превратилось в руины. Самое главное - все живы. Все госпитализированы. Сейчас врачи проводят зашивание ран, удаляют осколки, лечат ожоги. Впереди - операции, восстановление и долгий путь реабилитации".
Впоследствии Заколодяжный опубликовал видео из больницы, где можно увидеть, что его маленького племянника "накрыло" осколками. Кроме того, в результате российского удара мальчика привалило, поэтому он получил перелом.
Напомним, вчера УНИАН публиковал реакцию украинских звезд на очередной массированный обстрел страны, который осуществила захватническая армия Российской Федерации.