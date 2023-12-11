Главные роли влюбленных вампиров-аристократов в фильме исполнили непревзойденные Тильда Суинтон и Том Хиддлстон.

14 декабря 2023 года, в честь 10-летия ленты, в украинских кинотеатрах начнется ретроспективный прокат фильма Джима Джармуша о любви двух утонченных вармпиров-аристократов – "Выживут только любовники" (Only Lovers Left Alive).

По сюжету фильма, влюбленные уже много веков Адам и Ева не убивают людей ради питания. Они пишут музыку, медитируют и проводят время вдвоем. Однако все меняется с приездом младшей сестры Евы Авы – вампирши, еще не укротившей свою дикость.

По случаю выхода фильма УНИАН вместе с "Артхаус Трафик" собрал пять интересных фактов о фильме, который можно пересматривать не один раз.

Режиссер

Режиссер фильма Джим Джармуш – пятикратный призер Каннского кинофестиваля (и девятикратный претендент на главную награду – "Золотую пальмовую ветвь"), обладатель премии Европейской киноакадемии, "Золотого леопарда" Международного кинофестиваля в Локарно, а также призер "Сандэнса".

Его самые известные фильмы: "Патерсон" с Адамом Драйвером, "Мертвец" с Джонни Деппом, "Ночь на земле" с Вайноной Райдер.

Актерский состав

В главной женской роли – обладательница премии "Оскар" Тильда Суинтон ("Орландо", "Пляж", "Доктор Стрэндж", "Суспирия"). За роль вампирши Евы актриса была номинирована на кинопремии от Indiwire, Альянса женщин-журналисток, также она получила премию "Независимый дух".

В главной мужской роли – звезда франшизы "Тор" и сериала "Локи" от Marvel, двукратный номинант на премию "Эмми" Том Хиддлстон.

Также в ленте играют Миа Васиковская ("Алиса в стране чудес", "Клуб Зеро"), Джон Херт (франшиза "Гарри Поттер", "Чужой", "Меланхолия"), Джефри Райт ("Бэтмен" Мэтта Ривза, франшиза "Голодные игры"), Антон Ельчин ("Звездный путь", "Ночь страха") и другие.

Музыка

Саундтрек к фильму получил награду на Каннском кинофестивале, где состоялась его мировая премьера. Его написал голландский композитор-минималист Йозеф ван Виссем.

Также в фильме звучит музыка группы Джима Джармуша SQÜRL и ливанской исполнительницы Ясмин Хамдан.

Костюмы

Зрителей фильма просто завораживают наряды героев. Сочетание современности с готикой и восточными элементами создает эклектичный мир, в котором живут влюбленные уже не одно столетие.

Художницей по костюмам стала Бина Дайгелер, которая была номинирована на премию "Оскар" за костюмы к фильму "Мулан", а также работала над сериалом "1899" и лентой "Манк" Мартина Скорсезе, выходившими на Netflix.

Рейтинги

Фильм занимает 35-е место в списке "100 лучших фильмов последнего десятилетия" от Indiewire и входит в топ-10 фильмов 2010-х годов от Time. По версии BBC "Выживут только любовники" – на 72-м месте из 100 лучших фильмов 21 века.

В настоящее время рейтинг фильма На IMDb составляет 7,2 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 75% зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 79 баллов из 100, а широкая аудитория – в 7,5 баллов из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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