СМИ раскрыли, что выкрикивал принц Эндрю во время выселения из Royal Lodge

Он вспоминал о своей покойной матери.

Во время принудительного выселения из поместья Royal Lodge бывший принц Эндрю якобы эмоционально восклицал: "Я второй сын королевы, вы не можете так со мной обращаться!".

Как пишет Daily Mail, в начале месяца экс-герцог Йоркский покинул 30-комнатный особняк в Виндзоре, в котором много лет жил за символическую арендную плату. Решение о выселении приняли после усиления давления из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейном и новых расследований.

По словам инсайдеров, Эндрю не хотел покидать резиденцию и переезжать в Wood Farm в поместье Сандрингем в Норфолке, где сейчас проживает. Особое возмущение во дворцовых кругах вызвало то, что принц апеллировал к имени покойной Елизаветы:

Видео дня

"Он отказался уезжать или брать на себя какую-либо ответственность. Когда ему сказали выйти, он был настолько высокомерен и ослеплен, что неоднократно кричал: "Но я же второй сын королевы, вы не можете так со мной обращаться!". Странно, что он решил использовать имя королевы для своей защиты. Никто не уверен, осознал ли он уже всю серьезность своего положения".

Напомним, на этой неделе Эндрю задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной должности во время выполнения обязанностей торгового представителя Великобритании. Его допрашивали 11 часов, после чего отпустили под следствие

Вас также могут заинтересовать новости: