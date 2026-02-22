Мишина рассказала об утреннем ритуале в душе (фото)

Актриса советует подписчикам попробовать контрастный душ.

Украинская актриса театра и кино, главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, что обожает контрастный душ.

36-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге короткое видео из ванной комнаты, дополнив его текстом о пользе чередования горячей и холодной воды. По словам Мишиной, после такой процедуры "тело буквально аккумулирует живую и новую энергию":

"Выходишь и понимаешь, что ты максимально живой. Схема простая: 30 секунд холодной воды, 30 секунд теплой. И так - пять раз. Попробуйте хотя бы один раз - и все поймете. Первый раз, возможно, будет трудно. Но после этого энергию максимально почувствуете".

Контрастный душ - это метод закаливания и оздоровления, заключающийся в поочередном изменении горячей и холодной воды. Эта процедура улучшает кровообращение, повышает иммунитет, тонизирует кожу и бодрит нервную систему. Обычно рекомендуется начинать с теплой воды, а заканчивать - холодной

Напомним, недавно о своих утренних привычках и ритуалах рассказывала известная канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон. Звезда призналась, что подъем в 5:00 уже является для нее слишком поздним.

