Уход за спатифиллумом: что категорически нельзя делать с цветком в феврале

Несколько небольших манипуляций зимой помогут мирной лилии оставаться сильной и готовой к цветению с приходом весны.

Мирная лилия может выглядеть немного вялой в феврале. Это происходит из-за того, что свет слабее, воздух суше, и рост естественным образом замедляется.

Именно в этом месяце такие ошибки, как излишний полив, холодный сквозняк, быстро проявляются в виде поникших листьев или коричневых кончиков, пишет Homesandgardens. Как отметила специалист по комнатным растениям Дженнифер Эберт, уход за мирной лилией в феврале требует небольшого изменения подхода, который сводится к адаптации растения к зимним условиям, а не к стимуляции роста.

1. Снизьте полив

Мирные лилии замедляют рост зимой. Из-за недостатка света и очень слабого прироста им не нужно столько воды, сколько весной или летом.

Одна из самых распространенных ошибок при выращивании спатифиллумов в это время года - это строгое соблюдение графика полива. Вместо этого проверьте почву, если верхний слой сухой, полейте и дайте воде стечь. Если она слегка влажная, пока не поливайте цветок.

Чрезмерный полив - это самая распространенная ошибка. Переувлажненная почва вызывает стресс у корней. В феврале гораздо безопаснее оставить почву слегка сухой - немного терпения сейчас позволит вашему спатифиллуму процветать и выглядеть блестяще весной.

2. Используйте имеющийся свет по максимуму

В условиях коротких зимних дней с низким уровнем освещения каждый луч света имеет значение – и спатифиллум это чувствует. Эти растения прекрасно себя чувствуют при ярком рассеянном свете, поэтому, как отметила Эберт, если спатифиллум долгое время стоял в темном углу, сейчас самое время поставить его на окно.

Если естественного света в помещении мало, поможет фитолампа. Всего один-два дополнительных часа освещения помогут листьям оставаться здоровыми и яркими. Ключ к успеху – мягкий, постоянный свет, достаточный для того, чтобы растение чувствовало себя хорошо, не испытывая стресса, и чтобы оно могло сохранить свою блестящую, пышную листву до наступления весны.

3. Не забывайте о влажности

Если у спатифиллума зимой появляются коричневые кончики, виновником обычно является сухой воздух в помещении, объяснила Эберт. Центральное отопление может быстро вытягивать влагу из комнаты, и спатифиллумы чувствуют это почти сразу.

Группировка нескольких растений вместе создает небольшой очаг естественной влажности, обеспечивая листьям дополнительную защиту.

4. Поддерживайте постоянную температуру

Спатифиллумы нуждаются в стабильности. Внезапные сквозняки из окон, холодный ночной воздух или горячий воздух от радиаторов могут вызвать у них стресс. Старайтесь держать их в месте со стабильной температурой.

Если вы заметили, что листья поникли после холодной ночи или холодного сквозняка, не паникуйте – это временная реакция на резкое изменение температуры. При небольшой стабильности спатифиллум восстановится и будет хорошо себя чувствовать.

5. Воздержитесь от подкормки

Февраль – не месяц для подкормки. Спатифиллум находится в периоде замедления роста, поэтому добавление удобрений может принести больше вреда, чем пользы.

Лучше подождать до весны, когда начнут появляться новые побеги. Таким образом, растение получит именно то, что ему нужно для процветания.

Весно Эберт посоветовала начать подкармливать растение. Для этого она рекомендовала взять жидкое удобрение для спатифиллумов. Его можно разбавить и точно контролировать количество вносимого удобрения.

