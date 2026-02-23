Джеджула впервые показал лицо младшей дочери (фото)

Ведущий является многодетным отцом.

Известный украинский актер театра и кино, телерадиоведущий Андрей Джеджула впервые показал лицо младшей дочери.

Вчера, 22 февраля, девочке исполнилось восемь месяцев. Ранее ведущий публиковал фото дочери, скрывая ее лицо смайликами. Однако сейчас решил поделиться семейными кадрами и признался, что несколько месяцев назад Эмилию покрестили.

"Нам 8 месяцев, а вот такой Эмили была 3 месяца назад, когда мы тебя крестили. Круглосуточного тебе Ангела-хранителя, доченька! Люблю тебя! Позже уже покажу актуальные фото моей 8-месячной принцессы! Извините, но все семейные события я намеренно выставляю либо с задержкой, либо с блюром, а большинство вообще оставляю в частном семейном альбоме", - написал Андрей в своем Instagram.

К слову, у Андрея есть еще двое детей от предыдущих браков - сын Даниэль от певицы и модели Санты Димопулос и дочь Аделина от экс-жены Юлии. Новую избранницу Джеджула не показывает публично.

Напомним, ранее Андрей Джеджула рассказал о матери своего третьего ребенка.

