Украина пережила ракетную атаку и жуткий теракт: реакция звезд на страшные события (фото)

Ежедневно список людей, пострадавших от войны, растет.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, Российская Федерация осуществила очередной массированный обстрел Украины, а во Львове произошел теракт. УНИАН собрал реакцию украинских звезд на эти страшные события.

Шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский утром опубликовал видео горящего дома и рассказал о последствиях ночного обстрела для члена его команды:

"Тяжелая ночь для Львова и Киева. Пострадал дом управляющей моего ресторана. К счастью, все целы".

Шоумен и бессменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник пожаловался на тяжелую ночь, ведь его дети очень испугались взрывов:

Видео дня

"Такая была ночь. Младший приболел, а ночью было очень громко от взрывов, дети проснулись, прибежали к нам, испугались. За что это детям Украины...".

Рэперша Алена Алена поделилась информацией о теракте во Львове, в результате которого пострадали 25 человек и погибла 23-летняя полицейская.

"Среди раненых есть гражданские, а также полицейские и нацгвардейцы, которые обеспечивали охрану порядка. Пожалуйста, берегите себя. В такие времена важно держаться вместе", - добавила певица.

Информацией о ночных атаках поделились актриса Ольга Сумская, Лилия Ребрик и Екатерина Кузнецова, а также певицы Джамала, Тина Кароль и блогерша Рамина Эсхакзай.

Напомним, днем о разрушении своего дома сообщила блогерша Кристина Горняк, которая долгое время спорила с бывшим мужем, ведущим Владимиром Остапчуком, из-за судьбы этой недвижимости. Разрушение уже вызвало новый конфликт между ней и женой Остапчука Екатериной.

Вас также могут заинтересовать новости: