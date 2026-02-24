Падалко откровенно рассказала, как ее сын и муж изменились во время службы в ВСУ

Ведущая отметила, что сама сейчас старается не жить в режиме ожидания чего-то.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко призналась, как война повлияла на ее мужа и сына.

Сегодня, 24 февраля, ровно четыре года назад Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну. За эти годы все украинцы изменились, не исключением стали и родные люди ведущей, которые встали на защиту страны. Известно, что 18-летний Михаил в прошлом году подписал контракт с ВСУ, а Егор Соболев воюет еще с начала полномасштабного вторжения. Мужчина участвовал в освобождении Киевской области, а затем находился на востоке и юге Украины. По словам Марички, сын и муж мало рассказывают о своей службе, однако она видит, что они стали другими.

"Мои парни очень немногословны. Вытянуть что-то из сына – вообще задача не из простых. Он чрезвычайно сосредоточен на том, что делает, очень требователен к себе и убежден, что пока недостаточно сделал всего для победы. Какие изменения в нем точно вижу – это то, что с тех пор, как он мобилизовался, стал счастливее. Потому что до 18 лет его не покидало ощущение, что он не там, где должен быть. Ему очень больно, что он в стороне. А сейчас чувствую – он на своем месте", – рассказала Падалко в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Она также добавила, что муж Егор, несмотря на постоянные вызовы и риски, старается постоянно всех успокаивать. О нем Маричка сказала так:

"Мне кажется, он – самый стойкий в нашей семье. Иногда даже ловлю себя на мысли, что это не я всех успокаиваю и поддерживаю, а он – нас и меня в частности. Я перестала жить в режиме ожидания. Ничего не ждать – просто жить сегодняшним днем",

Напомним, ранее Маричка Падалко публично обратилась к своему мужу-воину.

Вас также могут заинтересовать новости: