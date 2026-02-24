После бобовых лучше сажать культуры, которым нужно много азота.

Уже скоро можно будет начинать работы на огороде, и опытные хозяйки и хозяева активно задумываются над тем, как обеспечить правильный севооборот.

Лучше, чтобы одна культура не росла долго на одном месте – так возрастет шанс того, что почва не истощится, и урожайность будет выше. В частности, огородники интересуются, что стоит сажать после фасоли (относится к семейству бобовых) – лук, чеснок или огурцы. УНИАН разобрался, какие культуры выбрать для севооборота.

Как обеспечить правильный севооборот после фасоли

Если вы хотите получить отличный урожай, то на месте этого бобового растения стоит высаживать любые культуры, только не представителей того же семейства – то есть откажитесь от посадки прежде всего фасоли и гороха. У всех бобовых общие болезни, их атакуют одинаковые вредители, они могут сохраниться в почве к следующему сезону, из-за чего урожайность снизится.

Фасоль фиксирует атмосферный азот с помощью клубеньковых бактерий и обогащает им почву. Положительный эффект усиливается, если после сбора урожая в земле оставить корни растения. Благодаря этому бобовому почва становится более плодородной, улучшается ее структура.

Вот что сажать после фасоли лучше всего – овощи, которым нужно много азота, в частности:

Капусту (цветную, кольраби, белокочанную, брокколи).

Пасленовые (баклажаны, томаты, картофель).

Кроме того, можно сажать свеклу, морковь, тыквенные культуры, шпинат и салат.

Если вы сомневаетесь в том, можно ли сажать огурцы после фасоли – можете не колебаться. Огурцы можно высаживать без опасений. После бобовых эти овощи смогут получить жизненно необходимый для них азот – благодаря ему будут активно разрастаться плети и формироваться плоды.

Можно ли сажать лук после фасоли и чеснок

Лук, а также чеснок лучше не сажать после этого бобового, в том числе из-за того, что при избытке азота в почве может активно нарастать зелень, что замедлит формирование луковиц. Чесноку и луку для активного роста луковиц нужны калий и фосфор.

Кроме того, этим растениям способны нанести вред инфекции и вредители, которые в земле могут оставаться после бобовых – грибковые инфекции, нематоды.

Поэтому, когда спрашивают, можно ли сажать чеснок после фасоли, специалисты рекомендуют повременить – посадить эти культуры на месте бобовых только через 3-4 года.

