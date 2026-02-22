Мозговая эмоционально высказалась об отношениях с мужем и удивила архивным фото

Продюсер поздравила возлюбленного с годовщиной.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая, которая недавно кардинально изменила имидж, показала архивное фото с мужем певцом-военным Дэвидом Аксельродом.

По случаю 20-летия их отношений, женщина поделилась кадром в своем Facebook.

"2006 год... Начало... С одной стороны 20 лет - это один миг, а с другой, учитывая сколько всего за это время произошло, это вечность", - написала Елена

Видео дня

Мозговая добавила, что в начале отношений не все верили, что у их пары есть будущее. Однако, несмотря на критику и трудности, они вместе.

"Несмотря на пессимистические прогнозы многих и количество трудностей на пути... Мы все еще вместе", - подчеркнула продюсер.

К слову, Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод познакомились еще в декабре 2005 года. А через десять лет сыграли свадьбу и стали родителями общей дочери Соломии. После начала полномасштабного вторжения певец вступил в территориальную оборону. Позже стало известно, что он получил серьезную травму колена, которая привела к операциям и длительной реабилитации.

Напомним, ранее Мозговая эмоционально ответила критикам своего мужа Дэвида Аксельрода.

Вас также могут заинтересовать новости: