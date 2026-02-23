Лопес впервые за долгое время показала своих 18-летних детей: как они выглядят (видео)

Артистка поздравила близнецов с праздником.

Известная американская певица Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала своих детей.

Вчера, 22 февраля, ее дети праздновали свой день рождения. Максу и Эмми исполнилось 18 лет. По случаю праздника звездная мама опубликовала видео в своем Instagram, на котором видно, как именинники менялись с годами.

"Вы родились посреди ночи, во время самой большой и самой прекрасной снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где все блестело и было покрыто белым покрывалом той ночью, держа вас обоих в своем животе в последние минуты перед рождением. Моя жизнь изменилась навсегда. Я не могу поверить, что вы уже взрослые... Вам по 18 лет", - подчеркнула артистка.

Лопес также отметила, что будет поддерживать сына и дочь, ведь любит их всем сердцем. Об этом звезда написала так:

"Вы такие добросердечные, щедрые и любящие. Как же повезло миру в этот день 18 лет назад, когда Бог решил послать вас сюда со всеми вашими талантами и сердцем, чтобы сделать этот мир лучше! Мы всегда были втроем! У нас всегда были друг друга, за кого можно было держаться и быть тем непоколебимым присутствием посреди любой метели. И я обещаю вам, мои прекрасные, независимо от того, насколько великими вы станете, так будет всегда. С 18-летием, мои замечательные близнецы!".

К слову, Дженнифер родила двойню в 2008 году от певца Марка Энтони. С ним артистка прожила семь лет в браке, а в 2014 официально развелась.

