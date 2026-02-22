Известная украинская юмористка выходит замуж (фото)

Анастасия показала обручальное кольцо от жениха.

Украинская актриса, участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова выходит замуж.

Радостной новостью юмористка поделилась в своем Instagram. Также Анастасия опубликовала черно-белые фотографии со своим избранником-сценаристом Русланом и показала обручальное кольцо.

"Да", - лаконично подписала фото Оруджова.

Что известно о личной жизни Анастасии Оруджовой

О романе Анастасии и Руслана впервые стало известно в 2024 году. Тогда актриса призналась, что это ее первая серьезная любовь, о которой она высказалась так:

"Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немного непонятно до конца. Он человек, который поддерживает меня во всем, даже если я не права. Заботится обо мне, уважает мои "загоны". И он мой медвежонок. Живем вместе с января. Это впервые так. И это не так просто вступать в отношения в 31 год. И все не так случилось, как я представляла, но мне нравится".

К слову, когда состоится свадьба пары - пока неизвестно.

