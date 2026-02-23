Сажать деревья нужно, как только позволит земля, но после того, как минует угроза заморозков.

Обычно садоводы предпочитают поздние осенние посадки деревьев. Однако некоторые фруктовые деревья вполне могут прижиться, если посадить их ранней весной.

Как говорится на сайте известной советницы Марты Стюарт, существует несколько сортов, которые можно сажать ранней весной. Многие фруктовые деревья доступны весной как растения с голыми корнями. Это молодые саженцы, которые продаются без почвы вокруг корней, когда она находится в состоянии покоя. Эти деревья экономически выгодны, легки и часто быстро приживаются.

Груша (Pyrus)

Это отличный выбор для ранневесенней посадки, говорит Дэвид Фрид, совладелец Elmore Roots. "Посадка груш ранней весной поможет им сформировать корневую систему до летней жары, когда им нужно будет оставаться увлажненными", – говорит Фрид. Морозостойкие сорта, такие как Bartlett, Kieffer, Orient и Seckel, – хороший выбор для посадки, когда почва можно обрабатывать и она не замерзла.

Выберите место, которое получает от шести до восьми часов полного солнца и хорошо дренированную землю. Избегайте участков, где скапливается холодный воздух, также известных как "морозные карманы", поскольку цветы груши чувствительны к поздним весенним заморозкам.

Слива (Prunus domestica)

Сливовые деревья хорошо растут, если их посадить ранней весной, когда они еще находятся в состоянии покоя. Такое время помогает минимизировать шок от пересадки и позволяет корням успеть укорениться до наступления летней жары. Они рано зацветают, часто выпуская цветы еще до появления листьев.

Чтобы обеспечить хорошее опыление, важно посадить как минимум два разных сорта. Выберите место, которое получает полное солнце и имеет хорошо дренированную, суглинистую почву. Фрид особенно рекомендует сорт сливы Superior как отличный вариант для весенней посадки. Эти сливы крупные, сочные и сладкие, с ярко-желтой мякотью.

Яблони (Malus domestica)

Это прекрасное дополнение к любому саду. В более холодных регионах (зоны морозостойкости USDA с 3 по 7) ранняя весна идеально подходит для посадки, поскольку она соответствует циклу роста яблони. "Яблони холодостойки и хорошо растут при весенней посадке", – говорит владелица фермы Морин Горонсон. К морозостойким сортам относятся Honeycrisp, Haralson, Liberty, Freedom и Akane.

Для небольшого двора рассмотрите карликовые или полукарликовые сорта, такие как устойчивая к болезням яблоня сорта Болдуин. При посадке выберите место, которое получает от шести до восьми часов солнечного света в день, и убедитесь, что почва хорошо дренирована и имеет хорошую циркуляцию воздуха. Если вы планируете выращивать органические культуры, Горонсон рекомендует избегать определенных сортов. Например, Макинтош чрезвычайно трудно выращивать органически или с низким уровнем опрыскивания, поскольку он подвержен многочисленным болезням.

Персик (Prunus persica)

Эти деревья добавляют эстетической привлекательности садам и дают сочные, сладкие плоды через два-четыре года после посадки, в зависимости от сорта. Ранняя весна – идеальное время для посадки этого дерева, поскольку оно холодостойкое и самоплодное. Горонсон отмечает, что персиковые деревья плодоносят надежно и быстро, если их посадить в правильных условиях.

Посадите персиковое дерево после того, как земля оттает и станет пригодной для обработки. Выберите солнечное место с шестью-восемью часами полного солнца и хорошо дренированной почвой. Избегайте посадки этого дерева в конце весны или летом, так как жара может вызвать стресс или даже убить новые деревья. Поливайте дерево еженедельно в течение первого вегетационного периода и подумайте о нанесении слоя мульчи, чтобы помочь сохранить влагу.

Вишня (Prunus avium)

Вишни известны ароматными цветами, которые весной могут быть белыми или розовыми, пышной зеленой листвой и кисло-сладкими плодами. Ранняя весна – хорошее время для посадки вишневого дерева. Это время соответствует естественному циклу роста дерева, поскольку вишневые деревья начинают рано распускаться. Посадка после того, как земля оттает и минует риск заморозков, позволяет дереву прижиться к лету.

Для ранней весенней посадки выберите морозостойкие сорта, такие как Black Tartarian и Stella, Evans и North Star. Посадите дерево, как только почва станет пригодной для обработки, в месте с полным прямым солнцем и хорошо дренированной почвой, желательно на склоне, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Дерево-сад

Напомним, что садовник и художник Сэм Ван Акен успешно выращивает так называемые "Деревья 40 плодов". Он создает дерево-сад, делая прививки разных фруктовых сортов. Все сорта на его деревьях входят в род Prunus, и поэтому на ветках этого дерева можно попробовать вишню и сливу одновременно.

