Бывшая жена Дмитрия Комарова намекнула на новые чувства (фото)

28-летняя украинская модель и ведущая Александра Кучеренко, известная как обладательница титула "Мисс Украина", намекнула на изменения в личной жизни.

Девушка отвечала на вопросы подписчиков в Instagram Stories, и значительная часть из них интересовалась тем, занято ли сейчас ее сердце. Александра не сказала прямо, что влюблена или находится в отношениях, но заговорила о нежных чувствах:

"Сколько бы я ни рассказывала о любимых книгах, все равно подписчиков будет интересовать только эта тема. Но ведь действительно - самое важное, что есть в нашей жизни, - любовь и семья. И да, приход этой весны пробуждает во мне нежные чувства. Но, как и раньше, о личном - тишина.

Как известно, брак украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Комарова и телеведущей, модели и победительницы конкурса "Мисс Украина 2016" Александры Кучеренко стал одним из самых обсуждаемых событий украинского шоу-бизнеса. Пара долгое время скрывала свои отношения от публики, сохраняя приватность и не афишируя роман в СМИ. Их свадьба состоялась в 2019 году.

В марте 2025 года Комаров сообщил, что они с Александрой решили развестись. По его словам, причиной разрыва не стали измена или ложь, поэтому они расстаются с уважением друг к другу.

